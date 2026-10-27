Η πρώτη ανάρτηση του Βασίλη Παπακωσταντίνου μετά την περιπέτεια της υγείας του: «Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι» - iefimerida.gr

Το πρώτο του μήνυμα στους θαυμαστές του έστειλε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μετά την περιπέτεια της υγείας και την πολυήμερη νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας.

Ο αγαπημένος ροκάς ευχαριστεί τον κόσμο για τις ευχές του, αναφέρει ότι είναι πλέον καλά και αναρρώνει στο σπίτι του και υπόσχεται στους θαυμαστές του ότι «θα τα πούμε σύντομα».

Βγήκε από το νοσοκομείο την Κυριακή

Σύμφωνα με επικοινωνία του iefimerida.gr με το περιβάλλον του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πάσχει από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).



Την περασμένη εβδομάδα έπαθε λοίμωξη του αναπνευστικού και οι γιατροί τού συνέστησαν να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Η υγεία του πήγαινε καλύτερα, οπότε έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Κυριακή.