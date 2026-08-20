Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει την περιοδεία του: «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα» - iefimerida.gr

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανακοίνωσε την αναστολή των καλοκαιρινών συναυλιών του που είχε στο πρόγραμμα λόγω υγείας.

Συγκεκριμένα ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει τις εμφανίσεις του.

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά»

Με ανάρτησή του στο Facebook, σε μαύρο φόντο, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ενημέρωσε το κοινό του πως μια επίμονη πνευμονία έχει επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακόψει προσωρινά την καλοκαιρινή του περιοδεία. «Υπόσχομαι οτι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε γήπεδα, πλατείες, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους», έγραψε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου