«Προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ» -Η αφιέρωση της Δέσποινας Βανδή στον Βασίλη Μπισμπίκη για τα γενέθλιά του -Το πάρτι-έκπληξη στο πλατό - iefimerida.gr



Μια τρυφερή ανάρτηση έκανε η Δέσποινα Βανδή με αφορμή τα γενέθλια του αγαπημένου της Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος έγινε χθες Πέμπτη, 49 ετών.

Ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του στα γυρίσματα της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» του MEGA, στην οποία πρωταγωνιστεί, με τους συναδέλφους του να τον υποδέχονται με ένα πάρτι - έκπληξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δημοσίευσε story στο Ιnstagram από την στiγμή που του τραγουδάνε στα καμαρίνια το «Να ζήσεις Βασίλη και χρόνια πολλά...», με τον ίδιο στο τέλος να σβήνει το κεράκι του μέσα σε γέλια και χειροκροτήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάδελφός του Μαριάννα Κιμούλη δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τα γυρίσματα, όπου ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατά την τούρτα των γενεθλίων του και χαμογελά, με την φράση «Birthday boy».

«Χρόνια Πολλά αγάπη μου» του ευχήθηκε η Δέσποινα Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε δημοσίως στον σύντροφό της τα «χρόνια πολλά», αναρτώντας κοινές φωτογραφίες τους από καθημερινές στιγμές - να ποζάρουν μαζί και χαρούμενοι - αλλά και μία ασπρόμαυρη, «καλλιτεχνική» φωτογραφία του αγαπημένου της.

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε ανάρτηση για τα γενέθλια του – Πηγή φωτογραφίας Despina Vandi Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε ανάρτηση για τα γενέθλια του – Πηγή φωτογραφίας Despina Vandi Instagram

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε ανάρτηση για τα γενέθλια του – Πηγή φωτογραφίας Despina Vandi Instagram

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε ανάρτηση για τα γενέθλια του – Πηγή φωτογραφίας Despina Vandi Instagram

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, σε ανάρτηση για τα γενέθλια του – Πηγή φωτογραφίας Despina Vandi Instagram

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



«Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ. Χρόνια πολλά, αγάπη μου», έγραψε στην ανάρτηση της που συνόδευε με το τραγούδι της «Στην Αυλή του Παραδείσου».

Η σχέση της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2021 - μετά το διαζύγιό της με τον Ντέμη Νικολαίδη - και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και περίπου πέντε χρόνια και με κάθε ευκαιρία εκφράζουν τον έρωτα και την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμφανίζονται συχνά μαζί σε εξόδους, θεατρικές πρεμιέρες και ταξίδια, ενώ συχνά ανταλλάσσουν δημόσιες τρυφερές εξομολογήσεις - ωστόσο και οι δύο έχουν δηλώσει ότι δεν σκέφτονται προς το παρόν τον γάμο.