 Άγνωστη παριστάνει τη «μάνατζερ» του Βασίλη Μπισμπίκη και στέλνει fake μηνύματα: «Η φωτό σας τράβηξε την προσοχή του, θέλει να σας γνωρίσει» - iefimerida.gr
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Άγνωστη παριστάνει τη «μάνατζερ» του Βασίλη Μπισμπίκη και στέλνει fake μηνύματα: «Η φωτό σας τράβηξε την προσοχή του, θέλει να σας γνωρίσει»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έξω από την Ευελπίδων
Ο Βασίλης Μπισμπίκης έξω από την Ευελπίδων / Φωτογραφία EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Για διαδικτυακή απάτη με πρόσχημα το όνομά του προειδοποιεί τους ακολούθους του στα social media ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Μία άγνωστη γυναίκα, η «Σόνια» εμφανίζεται ως «προσωπική, διαδικτυακή μάνατζερ» του γνωστού ηθοποιού, στέλνοντας μηνύματα στους followers, ώστε να έρθουν σε επαφή μαζί της.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, με ανάρτησή του ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εν λόγω μήνυμα στο οποίο εμπλέκεται το όνομά του ούτε και με την «Σόνια».

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«Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα» προειδοποιεί τους θαυμαστές του» ο γνωστός ηθοποιός και σύντροφος της Δέσποινας Βανδή, αναρτώντας σε Instagram Story το επίμαχο μήνυμα που αποστέλλεται σε χρήστες των social media.

«Η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του, θέλει να σας γνωρίσει» - Τι αναφέρει το μήνυμα

Ως αποστολέας του μηνύματος εμφανίζεται ένα γυναικείο προφίλ, η Sonia, που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τον Βασίλη Μπισμπίκη ως η ως «προσωπική, διαδικτυακή του μάνατζερ και ότι επικοινωνεί με τους ακολουθεί με τους ακολούθους του εκ μέρους του γνωστού ηθοποιού.

«Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επίθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας.

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Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του.

Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω την γνωριμία σας και να μπορέσει στην συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας» αναφέρει το μήνυμα -παγίδα.

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