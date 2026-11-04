Ο Βασίλης Κούκουρας για το θέατρο και το πάθος για τις μηχανές: «Έχει τύχει να παίξω με σπασμένα χέρια, με γύψο στο πόδι» - iefimerida.gr

Μπορεί να τον κέρδισε η υποκριτική ωστόσο ο Βασίλης Κούκουρας δεν εγκατέλειψε ποτέ την αγάπη του για τις μηχανές και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Βασίλης Κούκουρας αποκάλυψε πως έχει βιώσει τοξικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου, με συναδέλφους να προσπαθούν να τον μειώσουν και να τον υποβιβάσουν επί σκηνής, κάτι που θεωρεί ότι έχουν ζήσει σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί.

Αναφέρθηκε στα νεανικά του χρόνια, όπου ήταν από τους δημοφιλείς στο σχολείο, και στο έντονο φλερτ που βίωσε μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης», το οποίο συνεχίζεται σήμερα μέσω μηνυμάτων.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη μεγάλη του αγάπη για τις μηχανές, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη, παραδεχόμενος πως έχει παίξει στο θέατρο ακόμη και με σπασμένα πλευρά, χέρια ή με ράμματα λόγω ατυχημάτων.

Σχολίασε τη σύγχρονη εποχή, τονίζοντας πως οι παραγωγοί πλέον ενδιαφέρονται για τους followers των ηθοποιών στα social media, αν και ξεκαθάρισε πως το πραγματικό κριτήριο για την επιτυχία παραμένει η απήχηση στο κοινό.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι ηθοποιοί στην καριέρα τους, αποκαλύπτοντας πως όπως και οι περισσότεροι, έτσι και ο ίδιος έχει ζήσει να τον μειώνουν στο θέατρο.

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Ο ηθοποιός μίλησε για τα εφηβικά του χρόνια, την αναγνωρισιμότητα μετά το «Κωνσταντίνου και Ελένης», αλλά και στα κριτήρια των παραγωγών αυτή την εποχή.

Βασίλης Κούκουρας: «Μπορεί ο άλλος να σε αποδιοργανώσει τελείως»

Όπως εξήγησε ο Βασίλης Κούκουρας μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», έχει ζήσει να του μειώνουν χώρο και χρόνο από τη σκηνή, προσπαθώντας να τον υποβιβάσουν: «Αν περάσει τα όρια γίνεται πολύ κακό. Γίνεται και καταστροφικό. Μπορεί ο άλλος να σε αποδιοργανώσει τελείως. Μπορεί να θέλει να σε υποβιβάσει, να σε μειώσει τελείως. Έχω ζήσει τέτοια πράγματα και θεωρώ ότι σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί το έχουν ζήσει αυτό. Ένας τοξικός άνθρωπος θα είναι και τοξικός ηθοποιός. Κουβαλάμε αυτό που είμαστε, αυτό δεν φεύγει ποτέ από πάνω μας. Και ο κόσμος όμως έχει σοβαρό κριτήριο πια. Το αισθάνεται αυτό, το αντιλαμβάνεται».﻿

Σε άλλο σημείο ο ηθοποιός δήλωσε πως ήταν από τα πιο ωραία παιδιά του σχολείου του, ενώ σε ότι αφορά το φλερτ ήταν ακόμη πιο έντονο μετά το σίριαλ μέσα από το οποίο έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό: «Ήμουν ο ωραίος του σχολείου. "Ο πιο ωραίος" είναι υπερβολή αυτό. Ήμουν ένας από τους ωραίους. Τα κορίτσια μας κυνηγούσαν, μας έδερναν τότε. Θυμάμαι μας έσκιζαν τα ρούχα γιατί εμείς φεύγαμε. Εκεί στο δημοτικό. Στο γυμνάσιο τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά. Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης" σαφώς και υπήρχε φλερτ στον δρόμο, τηλέφωνα σε τσέπες, χαρτάκια, τώρα πια μηνύματα».

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«Είναι μεγάλη αγάπη, επικίνδυνη. Θέλει σεβασμό»

Εκτός από την υποκριτική, ο Βασίλης Κούκουρας ασχολείται και με τις μηχανές, παραδίδοντας μαθήματα και συμμετέχοντας σε αγώνες: «Οι μηχανές μπήκαν πολύ νωρίς στη ζωή μου, από πολύ παλιά, σχεδόν από το γυμνάσιο αν δεν κάνω λάθος, που έχω κλέψει και μηχανάκι για να κάνω βόλτα. Το έκλεψα, έκανα βόλτα και το άφησα πάλι. Σιγά σιγά μπήκα πιο βαθιά με σχολές μηχανοκίνητου αθλητισμού, δίτροχου. Έχω κάνει σχολές, εκπαιδεύσεις... Είναι μεγάλη αγάπη, επικίνδυνη. Θέλει σεβασμό. Μου έχει τύχει να παίξω με σπασμένα χέρια, με ράμματα, με γύψο στο πόδι, με σπασμένα πλευρά. Παρόλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ».

Σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την αναγνωρισιμότητα, ο ηθοποιός τόνισε πως ποτέ δεν του άρεσε η υπερβολική προβολή: «Από την αρχή ήμουν έτσι. Ήθελα ναι μεν την έκθεση, αλλά δεν ήθελα να προβάλλω την προσωπική μου ζωή σε μία έκθεση υπερβολική. Άλλωστε τότε που κάναμε την επιτυχία δεν υπήρχαν και τόσα μίντια και δεν υπήρχε τόσο μεγάλη προβολή μέσω των social media. Οπότε αυτό μας καθιστούσε κάπως λιγότερο αλαζόνες και λιγότερο ντίβες και λιγότερο "α, ξέρεις ποιος είμαι εγώ;". Τώρα αυτό βέβαια δεν ισχύει. Αν ξεκινάς τώρα και δεν είσαι στα μίντια, δεν σε ξέρει κανένας. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μία "παρακαταθήκη διασημότητας" που μας ακολουθεί ακόμα και σήμερα».

Οι παραγωγοί και τα social media

Αναφερόμενος στη σύγχρονη εποχή τόνισε πως οι παραγωγοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ακόλουθους στα social media που μπορεί να έχει κάθε ηθοποιός: «Οι followers σαν ανταμοιβή προς το θέατρο δεν νομίζω ότι ισχύει. Το έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους και από τους ίδιους τους παραγωγούς που ρωτούν "πόσους followers έχεις;" και "πού είναι τα μίντιά σου να τα δούμε". Είναι η εποχή τέτοια. Πρέπει να ακολουθήσουμε την εποχή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καταλύτης για να σε επιλέξει κάποιος. Τα εισιτήρια τα κόβει αυτός που ανεβαίνει στη σκηνή και έχει απήχηση στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο κριτήριο από αυτό, όσους followers και να έχεις».

