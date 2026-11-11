Βασιλικός γάμος στο Λιχτενστάιν: Σατέν και δαντέλα για τη νύφη, μαχαίρια για τον Γεωργιανό γαμπρό -Κανείς δεν ήξερε για τη σχέση τους - iefimerida.gr

Ένας νέος βασιλικός γάμος έγινε στο Λιχτενστάιν με νύφη την πριγκίπισσα Μαρία Ιμακουλάτα, η οποία παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον οποίο κρατούσε κρυφό επί πέντε χρόνια.



Η κόρη του πρίγκιπα Γκουντάκαρ του Λιχτενστάιν και της πριγκίπισσας Μαρί ντ’ Ορλεάν αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης με τον σύζυγό της, τον λυρικό τραγουδιστή Ζουράμπ Τζιτζιγκούρι, στον ναό του Αγίου Πέτρου στη Βιέννη, στις 31 Οκτωβρίου.



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Η νύφη έφτασε με άμαξα στην εκκλησία

Με παραδοσιακή γαμήλια ενδυμασία της Γεωργίας ο γαμπρός, με νυφικό Γεωργιανού σχεδιαστή η νύφη

Ο Ζουράμπ, με καταγωγή από τη Γεωργία, επέλεξε την παραδοσιακή γαμήλια ενδυμασία της χώρας του, ενώ η 35χρονη πριγκίπισσα προτίμησε ένα νυφικό με δαντέλα, έξωμο σχέδιο και την υπογραφή Γεωργιανού σχεδιαστή, αποτίοντας με αυτό τον τρόπο φόρο τιμής στην καταγωγή του συζύγου της.



Η πριγκίπισσα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα δαντελένιο πέπλο και την εντυπωσιακή τιάρα Peacock, η οποία χρονολογείται από το 1926 και ανήκε αρχικά στην οικογένεια της γιαγιάς της από την πλευρά του πατέρα της.



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Όπως μπορεί να δει κανείς σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γαμπρός βοήθησε την πριγκίπισσα να κατέβει τα σκαλιά μιας άμαξας έξω από την εκκλησία όπου τελέστηκε ο γάμος τους.

Τηρώντας την παράδοση, η νύφη και ο γαμπρός φόρεσαν στέμματα κατά την ανταλλαγή των δαχτυλιδιών, ενώ σε μια άλλη φωτογραφία μπορεί να δει κανείς τη γαμήλια τούρτα τους, η οποία είχε τέσσερις ορόφους.

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Η γνωριμία της πριγκίπισσας με τον βαρύτονο

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από πέντε χρόνια, αλλά κανείς δεν ήξερε για το γάμο τους μέχρι την ημέρα της τελετής. Η γνωριμία τους έγινε στις πλαγιές του Καυκάσου.



Η πριγκίπισσα Μαρία ήταν 30 ετών όταν μετακόμισε στη Γεωργία, προκειμένου να μάθει ρωσικά, έπειτα από παρότρυνση μιας φίλης της.



Ωστόσο, το ζευγάρι κράτησε τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι τον περασμένο Αύγουστο, όταν η πριγκίπισσα Μαρία σύστησε τον σύντροφό της, επίσης 35 ετών, στον εν ενεργεία πρίγκιπα του Λιχτενστάιν, λίγο πριν από τον γάμο τους.



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Ερωτηθείσα τι εκτιμά περισσότερο στη σχέση τους, η πριγκίπισσα δήλωσε: «Η σχέση μας έχει εξελιχθεί αρμονικά και, πολύ απλά, αισθάνομαι άνετα και όμορφα όταν βρίσκομαι μαζί του. Αγαπάμε τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις και τα ταξίδια. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και, φυσικά, την αγάπη μας για την κλασική μουσική».



Η σύνδεση του γαμπρού με τη βασιλική οικογένεια της Γεωργίας

Ο γοητευτικός σύζυγός της είναι βαρύτονος και ιδιοκτήτης εστιατορίου. Η αδελφή του, Κριστίν ντε Μπαγκρατιόν-Μουχράνι, είναι παντρεμένη με τον πρίγκιπα Χουάν Μπαγκρατιόν-Μουχράνι, μέλος της βασιλικής οικογένειας της Γεωργίας.

Μιλώντας μετά τον γάμο του αδελφού της, η πριγκίπισσα Κριστίν δήλωσε:

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«Ο σημερινός γάμος στη Βιέννη, πέρα από μια γιορτή της αγάπης, αποτέλεσε και μια συμβολική συνάντηση του γεωργιανού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, των παραδόσεων και των οικογενειακών αξιών. Τους συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ευτυχίας» ανέφερε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Express».

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε όλους, στους φίλους τους και στους αγαπημένους μας καλεσμένους, που ταξίδεψαν στη Βιέννη και συνέβαλαν ώστε αυτή η ξεχωριστή ημέρα να γίνει τόσο όμορφη».