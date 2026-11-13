Μυστική εκπομπή με τον Έλτον Τζον ετοίμασε ο βασιλιάς Κάρολος για τα 78α γενέθλιά του αύριο, Σάββατο - Δείτε το τρέιλερ

Ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει αύριο, Σάββατο, τα 78α γενέθλιά τουμε ένα ειδικό επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής «Rocket Hour» του Σερ Έλτον Τζον στο Apple Radio.

Η εκπομπή, την οποία ηχογράφησαν οι δυο τους μυστικά, θα κάνει πρεμιέρα στις 9 το πρωί της ίδιας ημέρας στο Apple Music 1.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο θρυλικός τραγουδιστής και μουσικός συναντήθηκαν τον περασμένο μήνα στα στούντιο του Apple Music, στον σταθμό Battersea Power Station στο νότιο Λονδίνο.

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Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της μουσικής στο έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού του μονάρχη, «The King’s Trust», ο οποίος συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας, σύμφωνα με το BBC.



Ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «μια ευκαιρία τόσο καλή, που δεν μπορούσα να αντισταθώ», ενώ ο Σερ Έλτον Τζον παραδέχτηκε αργότερα: «Έμαθα πολλά συζητώντας με την Αυτού Μεγαλειότητα».

Ενα κοινό «μουσικό ταξίδι» με τις επιλογές τραγουδιών του βασιλιά Καρόλου και του Έλτον Τζον

Σε τρέιλερ, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον εμφανίζονται να γελούν καθώς συνομιλούν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

Η εκπομπή χαρακτηρίζεται ένα κοινό μουσικό ταξίδι» με τις επιλογές τραγουδιών του βασιλιά Καρόλου και του Σερ Έλτον Τζον να «καλύπτει διάφορες δεκαετίες και είδη μουσικής: από αγαπημένες επιτυχίες με προσωπική σημασία και κλασικές του παρελθόντος».

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Οι δυο τους μοιράστηκαν αναμνήσεις από εμφανίσεις αστέρων της μουσικής σκηνής, οι οποίοι στήριξαν τον οργανισμό (Trust) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών – από τις ροκ συναυλίες στο Wembley Arena τη δεκαετία του 1980, μέχρι τις ποπ συναυλίες στο Hyde Park και τις sold-out φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Royal Albert Hall.



Στο επεισόδιο αναφέρθηκαν επίσης ορισμένοι καλλιτέχνες που έλαβαν βοήθεια από τον οργανισμό στα πρώτα τους βήματα, όπως οι Muse, οι οποίοι ενισχύθηκαν οικονομικά από το τότε «Prince’s Trust» (Ίδρυμα του Πρίγκιπα) για την αγορά ηχητικού εξοπλισμού, όταν ξεκινούσαν την πορεία τους ως συγκρότημα με το όνομα Rocket Baby Dolls.

Το «The King’s Trust» —γνωστό παλαιότερα ως «The Prince’s Trust»— ιδρύθηκε από τον Κάρολο το 1976, με σκοπό να βοηθήσει νέους από μη προνομιούχα περιβάλλοντα να ξεπεράσουν δύσκολες καταστάσεις, να βρουν εργασία ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.