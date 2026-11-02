Τρελό σκηνικό: Η Καμίλα παίρνει την ομπρέλα της και φεύγει, έξαλλος ο βασιλιάς Κάρολος, έγινε μούσκεμα, φώναζε «πού είναι η ομπρέλα μου;» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα κρύα του λουτρού άφησε η βασίλισσα Καμίλα τον σύζυγό της, βασιλιά Κάρολο, με τον Βρετανό μονάρχη να μένει εκτεθειμένος σε καταρρακτώδη βροχή κι εκείνη να παίρνει την ομπρέλα της και να φεύγει.

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας πραγματοποιεί περιοδεία στην Καραϊβική και το βράδυ της Κυριακής παραβρέθηκε σε παρέλαση για τον εορτασμό της ανεξαρτησίας της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα. Ωστόσο, ξέσπασε δυνατή βροχή, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα.



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Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παρέστησαν σε παρέλαση, όταν ξαφνικά ξέσπασε βροχή

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στο στάδιο Sir Vivian Richards λίγο πριν από τις 18:30 τοπική ώρα, για την 45η ετήσια παρέλαση για την ανεξαρτησία της Αντίγκουα και της Μπαρμπούντα.



«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: Έξαλλος ο βασιλιάς Κάρολος

Ωστόσο, λίγα μόλις λεπτά μετά την άφιξή τους και την εμφάνισή τους στην εξέδρα, άνοιξαν οι ουρανοί, με την Καμίλα, η οποία φορούσε ένα λευκό φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες, της Anna Valentine, να στρέφεται αμέσως προς το προσωπικό της για να ζητήσει μία ομπρέλα.



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Αφού έκανε επανειλημμένα νοήματα, ένας αξιωματικός της προσωπικής της ασφάλειας έσπευσε να τη βοηθήσει, φέρνοντάς της τη διάφανη ομπρέλα της.

Ο βασιλιάς Κάρολος, από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται να είχε την ίδια αντιμετώπιση από τους βοηθούς του, καθώς εξακολουθούσε να στέκεται μέσα στην καταρρακτώδη βροχή, ρωτώντας επανειλημμένα «πού είναι η ομπρέλα;», ενώ έκανε χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια του.

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Τον παράτησε και σηκώθηκε και έφυγε η Καμίλα

Η βασίλισσα Καμίλα, αντί να τον βοηθήσει ή να προσπαθήσει έστω να τον προστατεύσει από τη βροχή, σηκώθηκε και έφυγε κατευθυνόμενη προς τον στεγασμένο χώρο των επισήμων, προκειμένου να πάρει τη θέση της και να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της παρέλασης.



Τελικά, ο υπασπιστής του βασιλιά, κάποια στιγμή, έσπευσε κοντά του κρατώντας μια μικρή μαύρη ομπρέλα. Μόλις πέντε λεπτά μετά, η νεροποντή σταμάτησε τόσο ξαφνικά όσο είχε αρχίσει, επιτρέποντας να συνεχιστέι το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων χωρίς περαιτέρω προβλήματα.



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Αργότερα, ο βασιλιάς Κάρολος, θέλοντας να αστειευτεί με το γεγονός ότι είχε γίνει μούσκεμα, είπε στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα: «Άρχισα να καλλιεργώ νεροκάρδαμο πάνω στο παντελόνι μου».