Στην Ελλάδα για τις μυστικές τους διακοπές και φέτος ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας με τη βασίλισσα Λετίθια και τις κόρες τους - iefimerida.gr

Την Ελλάδα φαίνεται πως επέλεξαν ξανά για τις ιδιωτικές τους, καλοκαιρινές διακοπές ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο τους κόρες, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα.



Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας μετά από μήνες υποχρεώσεων, επίσημων ταξιδιών και θεσμικών εκδηλώσεων, πέρασε, όπως είθισται, μερικές ημέρες στη Μαγιόρκα, όπου παρέθεσε την καθιερωμένη δεξίωση στο παλάτι Μαριβέντ. Και τώρα, ξεκινούν οι πραγματικές καλοκαιρινές τους διακοπές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητα, χωρίς επίσημες υποχρεώσεις.



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Η ισπανική βασιλική οικογένεια σε διακοπές στη Μαγιόρκα / Φωτογραφία: Album, Album / Alamy / Profimedia

Η πτήση που φαίνεται πως πρόδωσε τις μυστικές διακοπές των Ισπανών royals

Όπως συνηθίζεται κάθε καλοκαίρι, ο βασιλικός οίκος της Ισπανίας δεν δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ιδιωτικές διακοπές του βασιλιά Φελίπε, της βασίλισσας Λετίθια, της πριγκίπισσας Λέονορ και της ινφάντα Σοφία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Lecturas και άλλα ισπανικά Μέσα, τα δημόσια αρχεία αεροναυτιλίας δείχνουν μια επίσημη πτήση στις 13 Αυγούστου με αναχώρηση από τις Βαλεαρίδες Νήσους και προορισμό την Ελλάδα.



Ο βασιλιάς Φελίπε σε καλοκαιρινό mood

Σύμφωνα με το Falcon Despega, το Dassault Falcon 900 απογειώθηκε στις 12:10 μ.μ και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 2:30 μ.μ.. Στο αεροπλάνο αυτό ενδέχεται να επέβαιναν η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες της.

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Ώρες αργότερα, το αεροπλάνο πέταξε ξανά από την Ελλάδα στη Μαδρίτη αυτή τη φορά και προσγειώθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα στις 6:30 μ.μ. Όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα, αυτή η δεύτερη διαδρομή έχει τροφοδοτήσει εικασίες πως το αεροπλάνο επέστρεψε για να παραλάβει τον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος έμεινε στη Μαγιόρκα για να παρακολουθήσει την ολική έκλειψη ηλίου, καθώς είναι μεγάλος θαυμαστής της αστρονομίας. Από εκεί, ίσως ταξίδεψε στη Μαδρίτη και στη συνέχεια στην Ελλάδα.

Ένας από τους αγαπημένους προορισμούς του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια



﻿Δεν είναι η πρώτη φορά, πάντως, που ο βασιλιάς Φελίπε και η οικογένειά του επιλέγουν για τις διακοπές τους την Ελλάδα.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια είχε περάσει στη χώρα μας μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών και το 2024 και το 2025. Μάλιστα, πέρυσι, σύμφωνα με το περιοδικό Hola, διέμεναν στην έπαυλη των Ολλανδών royals, του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και της βασίλισσας Μαξίμα, στο Κρανίδι Αργολίδας.