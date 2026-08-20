Η Barbie τιμά τη Μέριλιν Μονρόε: Έφτιαξε συλλεκτική κούκλα για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της - iefimerida.gr

Σχεδόν 65 χρόνια μετά τον θάνατό της, η Μέριλιν Μονρόε παραμένει παγκόσμιο είδωλο και η Barbie τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννησή της με νέα συλλεκτική κούκλα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ, η Barbie παρουσίασε τη νέα Marilyn Monroe Signature Doll, μια συλλεκτική έκδοση εμπνευσμένη από μία από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Μονρόε στη μεγάλη οθόνη.

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Η κούκλα αντλεί την έμπνευσή της από την αξέχαστη ερμηνεία της στο τραγούδι «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», στην κλασική ταινία του 1953 «Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές» («Gentlemen Prefer Blondes»).

Το εμβληματικό ροζ φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε

Η νέα συλλεκτική Barbie αναπαριστά με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα looks της Μέριλιν Μονρόε. Η κούκλα φορά ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα με τον χαρακτηριστικό μεγάλο φιόγκο, μακριά γάντια όπερας και λαμπερά αξεσουάρ εμπνευσμένα από διαμάντια.

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Πρόκειται για μια εμφάνιση που έχει συνδεθεί όσο λίγες με την εικόνα της Μονρόε και έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας.

Η συλλεκτική κούκλα για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της Μέριλιν Μονρόε / Φωτογραφία: amazon

Έχει δοθεί προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια / Φωτογραφία: amazon

Το εντυπωσιακό φόρεμα της κούκλας / Φωτογραφία: amazon

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Η κούκλα Barbie - Μέριλιν Μονρόε / Φωτογραφία: amazon

Η κούκλα αντλεί την έμπνευσή της από την αξέχαστη ερμηνεία της στο τραγούδι «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» / Φωτογραφία: amazon

Η συνεργασία με το Estate of Marilyn Monroe

Για τη δημιουργία της συγκεκριμένης έκδοσης, η Barbie συνεργάστηκε με το The Estate of Marilyn Monroe, τον φορέα που διαχειρίζεται την κληρονομιά της σταρ.

Η συνεργασία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλεκτική κυκλοφορία, η οποία απευθύνεται τόσο στους φίλους της Barbie όσο και στους θαυμαστές της Μέριλιν Μονρόε που θέλουν να αποκτήσουν ένα αντικείμενο αφιερωμένο σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

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Πότε κυκλοφόρησε η Marilyn Monroe Signature Doll

Η Marilyn Monroe Signature Doll έγινε επίσημα διαθέσιμη προς αγορά την Τρίτη 18 Αυγούστου, προσελκύοντας από τις πρώτες ώρες το ενδιαφέρον συλλεκτών που θέλουν να την προσθέσουν στη συλλογή τους.

Η νέα Barbie αποτελεί περιορισμένη συλλεκτική κυκλοφορία και, λόγω του ενδιαφέροντος που έχει ήδη προκαλέσει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν γρήγορα πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα κομμάτια.

Η συλλεκτική Marilyn Monroe Barbie είναι διαθέσιμη για αγορά μέσω Amazon.