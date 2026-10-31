Η 27χρονη με το διδακτορικό που οι φοιτητές περνούν για πρωτοετή - Είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου - iefimerida.gr

Μπορεί να μοιάζει με την Barbie και οι φοιτητές να την περνούν για πρωτοετή, όμως η 27χρονη Κέιτι Λόιντ είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου και έχει διδακτορικό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Κέιτι Λόιντ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, αντιμετωπίζει συχνά παρεξηγήσεις λόγω της νεαρής της ηλικίας και της εμφάνισής της. Οι φοιτητές, ειδικά στην αρχή του έτους, τη θεωρούν συμφοιτήτριά τους και όχι διδάσκουσα.

Τα στερεότυπα επεκτείνονται και στο αντικείμενό της, καθώς η μόδα αντιμετωπίζεται ως επιφανειακός τομέας. Η ίδια αναγκάζεται συχνά να αποδεικνύει την επιστημονική της κατάρτιση σε όσους αρχικά δεν την παίρνουν στα σοβαρά.

Απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ μόδας και το 2022 ξεκίνησε το διδακτορικό της με πλήρη υποτροφία. Η διατριβή της εστίασε στον τρόπο με τον οποίο οι influencers διαχειρίζονται το διαδικτυακό μίσος.

Η Λόιντ φιλοδοξεί να δημιουργήσει το δικό της πρακτορείο εκπροσώπησης influencers, αξιοποιώντας την έρευνά της. Παράλληλα, θέλει να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, κάνοντας τη φωνή τους να ακουστεί.

Η νεαρή Βρετανίδα, η οποία αυτοαποκαλείται «ακαδημαϊκή Barbie», διδάσκει μάρκετινγκ μόδας στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ και συχνά προκαλεί έκπληξη στους φοιτητές της, οι οποίοι δυσκολεύονται αρχικά να πιστέψουν ότι είναι η καθηγήτριά τους.

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Με τα ξανθά μαλλιά της, τα περιποιημένα νύχια και το προσεγμένο ντύσιμό της, η Κέιτι Λόιντ δεν ανταποκρίνεται στη στερεοτυπική εικόνα που πολλοί έχουν για έναν πανεπιστημιακό. Ωστόσο, όπως εξηγεί, η εμφάνιση δεν έχει καμία σχέση με τις γνώσεις και τις επαγγελματικές ικανότητες ενός ανθρώπου.

Η 27χρονη, που κατάγεται από το Μπρόμιαρ του Χέρεφορντσιρ, απέκτησε τον Μάρτιο το διδακτορικό της στο μάρκετινγκ και τη στρατηγική, έπειτα από τέσσερα χρόνια σπουδών. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της πορεία, εργάζεται και ως μοντέλο νυφικών.

Φωτογραφία: LinkedIn

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Η καθηγήτρια που οι φοιτητές μπερδεύουν με συμφοιτήτριά τους

Μιλώντας για την καθημερινότητά της στο πανεπιστήμιο, η Κέιτι Λόιντ παραδέχτηκε ότι η νεαρή ηλικία και η εμφάνισή της συχνά οδηγούν σε λανθασμένες εντυπώσεις.

Όπως ανέφερε, αρκετοί θεωρούν ότι είναι φοιτήτρια, ιδιαίτερα στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, όταν τη βλέπουν να κυκλοφορεί στους διαδρόμους του πανεπιστημίου.

«Λατρεύω τη μόδα, το μακιγιάζ και το να περιποιούμαι την εμφάνισή μου, ακόμη κι αν πρόκειται απλώς να πάω σε ένα μάθημα στις 9 το πρωί.

Είναι υπέροχο που μπορώ να βρίσκομαι εκεί και να υποστηρίζω την εμφάνιση που εγώ επιλέγω. Η προσωπικότητά μου εκφράζεται μέσα από τον τρόπο που ντύνομαι, το μακιγιάζ μου και γενικότερα την ταυτότητά μου.

Με περνούν συνεχώς για φοιτήτρια. Την πρώτη εβδομάδα που ξεκινούν τα μαθήματα, πάντα κάποιος θα με ρωτήσει αν χρειάζομαι βοήθεια ή αν ξέρω πού πηγαίνω», δήλωσε.

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Φωτογραφία: LinkedIn

Φωτογραφία: LinkedIn

«Όταν λέω ότι διδάσκω μόδα, δεν με παίρνουν στα σοβαρά»

Η 27χρονη καθηγήτρια επισημαίνει ότι τα στερεότυπα δεν περιορίζονται μόνο στην ηλικία ή στην εμφάνισή της, αλλά επεκτείνονται και στο αντικείμενο που διδάσκει.

Όπως εξηγεί, η μόδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από αρκετούς ως ένα επιφανειακό αντικείμενο σπουδών, γεγονός που την αναγκάζει συχνά να αποδεικνύει τις γνώσεις και την επιστημονική της κατάρτιση.

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«Πιστεύω ότι το να είσαι μια νέα γυναίκα στον ακαδημαϊκό χώρο είναι πολύ σημαντικό.

Υπάρχει ένα στερεότυπο σύμφωνα με το οποίο πρέπει να είσαι μεγαλύτερος σε ηλικία και ότι, για να θεωρείσαι ειδικός σε κάτι, χρειάζεται να έχεις πολλά χρόνια εμπειρίας. Είναι ωραίο να μπορείς να σπας αυτά τα στερεότυπα.

Όταν πήγαινα σε εκδηλώσεις και έλεγα ότι διδάσκω μάρκετινγκ μόδας, ο κόσμος δεν με έπαιρνε πραγματικά στα σοβαρά.

Μόλις ακούσουν τη λέξη “μόδα”, αμέσως θεωρούν ότι πρόκειται για ένα επιφανειακό αντικείμενο.

Μπορεί να μοιάζω με μια νεαρή ξανθιά κοπέλα και να θυμίζω τη στερεοτυπική εικόνα της Ελ Γουντς.

Όταν όμως σηκώνομαι και αρχίζω να μιλάω, ξαφνικά οι άνθρωποι με ακούν και συνειδητοποιούν ότι γνωρίζω καλά το αντικείμενό μου και ότι η μόδα είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον θέμα».

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Η Ρις Γουίδερσπουν στην «Εκδίκηση της ξανθιάς» / Φωτογραφία: imdb

Από τις σπουδές στη μόδα στο διδακτορικό με θέμα τους influencers

Η Κέιτι Λόιντ αποφοίτησε το 2020 από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, αποκτώντας πτυχίο στη διοίκηση μάρκετινγκ μόδας με άριστα.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2022, ολοκλήρωσε με διάκριση το μεταπτυχιακό της στο ψηφιακό μάρκετινγκ και τη διαχείριση δεδομένων, ενώ την ίδια περίοδο εργαζόταν ως προσωπική σύμβουλος στιλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, εξασφάλισε πλήρη υποτροφία και ξεκίνησε το διδακτορικό της το 2022, συνδυάζοντας την έρευνα με τη δουλειά της ως μοντέλο νυφικών και ως καθηγήτρια πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης.

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Στο επίκεντρο της διδακτορικής της διατριβής βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι influencers αντιμετωπίζουν τα αρνητικά σχόλια και το διαδικτυακό μίσος. Για τις ανάγκες της έρευνας, πραγματοποίησε συνεντεύξεις με πρώην συμμετέχοντες στα δημοφιλή τηλεοπτικά ριάλιτι «Love Island» και «Married at First Sight».

Η συγκίνηση όταν απέκτησε το διδακτορικό της

Η ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής αποτέλεσε, όπως παραδέχτηκε, μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της.

Η ίδια αναφέρθηκε στις προκαταλήψεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, τονίζοντας ότι αρκετοί σχηματίζουν άποψη για τις επαγγελματικές της ικανότητες με βάση την εμφάνισή της, προτού καν την ακούσουν.

«Νομίζω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι με κρίνουν για την ηλικία μου και την εμφάνισή μου προτού ακούσουν τι έχω να πω.

Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι δεν με παίρνουν στα σοβαρά, επειδή υπάρχει σχεδόν μια παράδοση σύμφωνα με την οποία ένας ακαδημαϊκός ή ένας καθηγητής πανεπιστημίου πρέπει να ντύνεται αρκετά συντηρητικά.

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Όταν μου είπαν ότι είχα περάσει και ότι πλέον είχα αποκτήσει διδακτορικό, η στιγμή έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική.

Ήμουν τόσο περήφανη για τον εαυτό μου. Ήταν μία από εκείνες τις σπάνιες στιγμές στη ζωή μου που ήξερα ότι το άξιζα πραγματικά και ότι είχα δουλέψει σκληρά για να το πετύχω».

Γιατί την αποκαλούν «ακαδημαϊκή Barbie»

Η νεαρή καθηγήτρια δεν κρύβει ότι απολαμβάνει τις συγκρίσεις με την Barbie, αλλά και με την Ελ Γουντς, την ηρωίδα που υποδύθηκε η Ρις Γουίδερσπουν στην ταινία «Η εκδίκηση της ξανθιάς».

Μάλιστα, έχει υιοθετήσει τον χαρακτηρισμό «ακαδημαϊκή Barbie» και στο βιογραφικό της στα social media, ενώ το συγκεκριμένο παρατσούκλι έχει γίνει πλέον ένα επαναλαμβανόμενο αστείο μεταξύ των συναδέλφων της.

«Δεν πρόκειται να αλλάξω την εμφάνισή μου εξαιτίας της δουλειάς μου. Μου αρέσει να εκφράζω τον εαυτό μου.

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Κάποιοι με έχουν συγκρίνει με την Ελ Γουντς, καθώς έχω κι εγώ ένα μικρό σκυλάκι ράτσας ντάτσχουντ.

Με συγκρίνουν επίσης με την Barbie και στο βιογραφικό μου στα social media αυτοαποκαλούμαι “ακαδημαϊκή Barbie”.

Στο γραφείο έχει γίνει πλέον κάτι σαν εσωτερικό αστείο. Αν κάποιος ρωτήσει “ποια είναι η Κέιτι;”, θα του απαντήσουν ότι είναι η ξανθιά που μοιάζει με Barbie».

Τα επόμενα σχέδιά της και το μήνυμα προς τις γυναίκες

Η Κέιτι Λόιντ φιλοδοξεί στο μέλλον να δημιουργήσει το δικό της πρακτορείο εκπροσώπησης influencers, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της έρευνας.

Παράλληλα, θέλει να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, επισημαίνοντας τη σημασία της διαφορετικότητας στον χώρο της επιστήμης και της έρευνας.

«Ως γυναίκα που ασχολείται με την έρευνα, είναι δύσκολο να κάνεις τη φωνή σου να ακουστεί. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να ξεπερνάμε τα όρια και να βρίσκουμε τον δρόμο μας μέσα σε αυτό το περιβάλλον.

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Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να χτυπούν πόρτες μέχρι να ακουστεί η φωνή τους», κατέληξε.