Βάνα Μπάρμπα: «Δεν μου έχει πει ποτέ "όχι" άντρας -Μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα…» - iefimerida.gr

Για την αυτοπεποίθηση που αισθανόταν απέναντι στους άνδρες όταν ήταν πιο νέα, μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, αποκαλύπτοντας πως δεν γνώρισε ποτέ την απόρριψη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρεται στον τρόπο που η έντονη εξωτερική εμφάνιση στο παρελθόν έθετε σε δεύτερη μοίρα τις υποκριτικές της ικανότητες, ένα φαινόμενο που, όπως σημειώνει, παρατηρείται συχνά σε όμορφες ηθοποιούς παγκοσμίως.

Έχοντας πλέον φτάσει σε μια ωριμότερη ηλικία, νιώθει ελεύθερη καθώς δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποδείξει τίποτα. Αυτή η απελευθέρωση της επιτρέπει να παίζει πιο φυσικά, αν και παραδέχεται ότι η συμφιλίωση με τον χρόνο παραμένει δύσκολη.

Αποκαλύπτει πως στα νιάτα της δεν γνώρισε ποτέ την απόρριψη από άνδρα. Ωστόσο, σήμερα θα ήταν διστακτική απέναντι σε έναν νέο έρωτα, φοβούμενη μια ενδεχόμενη «χυλόπιτα» και αναρωτώμενη πώς θα το διαχειριζόταν ναρκισσιστικά.

Εξηγεί την αποστροφή της για τον γάμο, τον οποίο απέφευγε συστηματικά νιώθοντας πανικό κάθε φορά που πλησίαζε σε αυτό το βήμα. Πιστεύει βαθιά στη συντροφικότητα και την αγάπη, θεωρώντας ότι ο γάμος μπορεί να τις καταστρέψει.

Περιγράφοντας το πέρασμα του χρόνου είπε πως έχει επιδράσει θετικά στο κομμάτι της υποκριτικής, καθώς πλέον αισθάνεται περισσότερο ελεύθερη.

Παράλληλα μίλησε και για τον γάμο τον οποίο πάντα απέφευγε καθώς είχε τον φόβο ότι μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα και την αγάπη, θεωρώντας τη συντροφικότητα πολύ πιο σημαντική.

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Βάνα Μπάρμπα: «Δεν έχω να αποδείξω τίποτα»

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», καθώς τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μπλε Ώρες».

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Αναφερόμενη στη σχέση της με τον χρόνο και πόσο την έχει απελευθερώσει στην υποκριτική, τώρα που πλέον έχει μεγαλώσει, η Βάνα Μπάρμπα είπε: «Συνήθως αυτό που μετράει είναι η εικόνα. Στο παγκόσμιο στερέωμα, οι γυναίκες που ήταν πάντα όμορφες, πάντα θεωρούνταν κακές ή μέτριες ηθοποιοί γιατί ήταν τόσο έντονη η παρουσία της εικόνας, που το άλλο πήγαινε σε δεύτερο πλάνο. Εγώ, που έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία πλέον, νιώθω ελεύθερη, δεν έχω να αποδείξω τίποτα, και αυτό με κάνει να παίζω πλέον τόσο φυσικά. Τα έχω βρει με τον χρόνο… Δεν συμφιλιώνεσαι ποτέ, όμως, με το πέρασμα του χρόνου, όποιος το λέει αυτό είναι μπούρδα, ο χρόνος είναι δύσκολο πράγμα».

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«Θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη»

Η ηθοποιός μίλησε για τις σχέσεις της στο παρελθόν, αλλά και για το πώς διαχειρίζεται το παρόν: «Δεν μου έχει πει ποτέ "όχι" άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ. Βέβαια, τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα… Όλα έχουν ένα τίμημα. Τώρα μου λείπει. Αναρωτιέμαι πώς θα άντεχα το “όχι”, ναρκισσιστικά, σαν κακομαθημένη. Θα το άντεχα;».

Τέλος, για τον γάμο, η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε: «Καμία πρόταση γάμου δεν ήρθε κοντά στο να γίνει πραγματικότητα… Κάθε φορά που ήταν να γίνει γάμος, εγώ ήθελα να φεύγω, ξύπναγα το πρωί και ένιωθα πανικό. Δεν πιστεύω στον γάμο, πιστεύω στη συντροφικότητα, στην αγάπη. Θεωρώ ότι ο γάμος μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα, την αγάπη. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα».

