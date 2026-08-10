Βάνα Μπάρμπα για Νίκο Καλογερόπουλο: «Μια μεγάλη μορφή, ένα ταλέντο που είχε υποτιμηθεί πολύ» - iefimerida.gr

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Κυπαρισσίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βάνα Μπάρμπα τονίζει ότι ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς, το ταλέντο του οποίου υποτιμήθηκε επειδή παρέμεινε εκτός «συστημάτων», μνημονεύοντας την ερμηνεία του στη «Μενεξεδένια Πολιτεία».

Αναφερόμενη στη συνεργασία τους σε ταινία στην Πύλο, η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν την ενδιέφερε το σενάριο, παρά μόνον η ευκαιρία να βρίσκεται δίπλα του για να μαθαίνει από το μοναδικό ταλέντο του.

Ο Τάσος Χαλκιάς εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, χαρακτηρίζοντας τον εκλιπόντα ως μια σημαντική αξία, έναν εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο, καθώς και έναν πολύ σωστό καλλιτέχνη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους οικείους του.

Ο Δημήτρης Πουλικάκος τον θυμάται ως ένα αγαπητό και ευχάριστο πρόσωπο, το οποίο διέθετε ένα ιδιαίτερο, ακόμη και μακάβριο, χιούμορ, απαραίτητο για την αντιμετώπιση της σύγχρονης πραγματικότητας.

Είτε μέσω των social media είτε με δηλώσεις τους, συνάδελφοί του μίλησαν για τον Νίκο Καλογερόπουλο, λέγοντας το δικό τους «αντίο».

Η Βάνα Μπάρμπα τον χαρακτήρισε έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της χώρας μας, ο οποίος διέθετε τεράστιο ταλέντο, με αξέχαστες ερμηνείες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βάνα Μπάρμπα: «Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ στη ''Μενεξεδένια Πολιτεία''»

Όπως είπε η ηθοποιός, ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν έλαβε την αναγνώριση που του άξιζε, επειδή δεν εντάχθηκε ποτέ σε «συστήματα» και φόρμες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η Βάνα Μπάρμπα είπε για τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Μια μεγάλη μορφή, ένα ταλέντο που είχε υποτιμηθεί πολύ επειδή δεν έμπαινε σε συστήματα, δεν έμπαινε μέσα στις κλασικές φόρμες. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ στη ''Μενεξεδένια Πολιτεία''».

Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενθυμούμενη τη συνεργασία τους, η ηθοποιός δήλωσε πως το μόνο που την ενδιέφερε εκείνη την εποχή ήταν να παίζουν μαζί και να μαθαίνει από εκείνον: «Είχα την τύχη να παίξω μαζί του στην ταινία που έκανε, και νομίζω και ο Γιώργος Κιμούλης. Όλοι πήγαμε γιατί ήταν η ταινία που έκανε στην Πύλο, όπου δεν είχε σενάριο. Δεν με ενδιέφερε τίποτα, αρκεί να είμαι κοντά του και να μαθαίνω. Έχουμε φτωχύνει. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν μοναδικός».

Το «αντίο» από τον Τάσο Χαλκιά και τον Δημήτρη Πουλικάκο

Δηλώσεις για τον αείμνηστο ηθοποιό έκανε και ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για τη δυσάρεστη είδηση: «Είναι πολύ λυπηρό. Ο Νίκος ήταν μια αξία πολύ σημαντική και σαν συνάδελφος και σαν φίλος. Είναι θλιβερό το γεγονός. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός και ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ σωστός και πολύ καλός συνάδελφος».

Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Πουλικάκος είπε για τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Ήταν αγαπητό μου πρόσωπο. Ευχάριστος ήταν πάντα. Είχε χιούμορ, και μακάβριο χιούμορ καμιά φορά, γιατί με τις καταστάσεις που ζούμε σήμερα μόνο με χιούμορ τη βγάζεις».