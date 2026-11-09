Βάνα Μπάρμπα: «Όταν κατάλαβα ότι με είχαν προδώσει άνθρωποι δικοί μου, έπαθα το εγκεφαλικό» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για μια δύσκολη προσωπική υπόθεση, την οικονομική απώλεια που υπέστη και το εγκεφαλικό επεισόδιο που ακολούθησε μίλησε η Βάνα Μπάρμπα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρεται σε μια δόλια υπόθεση που στήθηκε από το περιβάλλον της με σκοπό να τη διασύρει. Η πλεκτάνη αυτή, που τη βασανίζει ακόμα, της προκάλεσε ταυτόχρονα και μια πολύ σημαντική οικονομική απώλεια.

Η ηθοποιός τονίζει πως η οικονομική ζημιά ήταν δευτερεύουσα, καθώς το πιο οδυνηρό ήταν η προδοσία. Συνειδητοποίησε ότι έμπιστοι φίλοι και δικηγόροι της είπαν ψέματα για να αποσπάσουν περιουσιακά της στοιχεία.

Η συνειδητοποίηση της απάτης προκάλεσε στην ηθοποιό τεράστια ταραχή και συναισθηματική φόρτιση. Η ένταση της στιγμής ήταν τέτοια που, όπως αποκαλύπτει, οδήγησε στο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, συνδέοντας άμεσα την προδοσία με το πρόβλημα υγείας.

Ως άμεση συνέπεια του εγκεφαλικού επεισοδίου, η Βάνα Μπάρμπα έχασε την ικανότητα ομιλίας για αρκετές ημέρες. Όπως περιέγραψε, η άρθρωσή της επηρεάστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μιλήσει για διάστημα τριών-τεσσάρων ημερών.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος και αναφέρθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με την προδοσία ανθρώπων από το στενό της περιβάλλον.

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Όπως περιέγραψε, η υπόθεση είχε σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την ίδια, ενώ αποκάλυψε ότι η στιγμή κατά την οποία συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί της προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Με μπλέξανε σε μια ιστορία κάπου να με διασύρουν εσκεμμένα»

Η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε ότι πρόκειται για μία υπόθεση που εξακολουθεί να την απασχολεί, υποστηρίζοντας ότι άνθρωποι από το περιβάλλον της επιχείρησαν να την εμπλέξουν σε μία κατάσταση που είχε τόσο προσωπικές όσο και οικονομικές επιπτώσεις.

«Είναι κάτι που με βασανίζει ακόμα. Έγινε κάτι στην προσωπική μου ζωή το οποίο ήταν δόλιο για μένα, προβοκατόρικο, πάρα πολύ άσχημο. Με μπλέξανε σε μια ιστορία κάπου να με διασύρουν εσκεμμένα – και οικονομικά έχασα κάτι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός.

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«Κατάλαβα ότι αυτό είναι στημένο από δικούς μου ανθρώπους»

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, για την ίδια, η οικονομική απώλεια δεν ήταν το σημαντικότερο μέρος της υπόθεσης. Όπως είπε, εκείνο που την επηρέασε περισσότερο ήταν ότι αισθάνθηκε προδομένη από ανθρώπους τους οποίους εμπιστευόταν και θεωρούσε δικούς της.

«Για μένα τα χρήματα πάντα ήταν ο τρίτος τροχός της αμάξης, ποτέ δεν ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος ήταν η καλή ψυχολογία, αλλά όταν κατάλαβα ότι προδόθηκα από ανθρώπους που ήταν δικηγόροι μου, φίλοι μου, άνθρωποί μου… υποτίθεται, οι οποίοι με ρίξανε, είπαν ψέματα μόνο και μόνο για να πάρουν αυτοί κάποια περιουσιακά στοιχεία, κατάλαβα ότι αυτό είναι στημένο από δικούς μου ανθρώπους», εξομολογήθηκε η Βάνα Μπάρμπα.

Η αναφορά στο εγκεφαλικό επεισόδιο

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, ανέφερε ότι η συναισθηματική της φόρτιση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για αρκετές ημέρες αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα στην ομιλία της.

«Ήταν τέτοια η ταραχή μου και η στεναχώρια μου που μόλις το συνειδητοποίησα έπαθα το εγκεφαλικό, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα άρθρωση για 3-4 μέρες. Η κόρη μου δεν ήταν μπροστά», αποκάλυψε.

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