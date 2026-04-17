Βάνα Μπάρμπα: «Έχω περάσει πολύ πράγμα, πολύ… πάτωμα -Θέλω να γράψω ένα βιβλίο και ουσιαστικό» - iefimerida.gr

Για τις «σκοτεινές» και τις «φωτεινές» περιόδους της ζωής της μίλησε η Βάνα Μπάρμπα, ομολογώντας ότι σήμερα βρίσκεται σε ένα restart.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση που ακολουθούσε στο παρελθόν να μιλάει δημόσια για την κόρη της, κάτι που έχει αναθεωρήσει, εξηγώντας πως, στο πλαίσιο της δημοσιότητας που είχε, πίστευε ότι έπρεπε να προβάλλει ό,τι αφορούσε στην προσωπική της ζωή.

Βάνα Μπάρμπα: «Όχι ότι εγώ είμαι άψογη μέσα μου, αλλά εντάξει»



Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και αρχικά, όταν ρωτήθηκε για τις σκοτεινές περιόδους που έχει περάσει στη ζωή της και για το σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα, απάντησε: «Υπήρχε μια άποψη ότι αυτό που ομορφαίνει τον άνθρωπο με τα χρόνια είναι το μέσα του. Όχι ότι εγώ είμαι άψογη μέσα μου, αλλά εντάξει. Είναι και οι περίοδοι που περνάμε, ο χρόνος, ο κύκλος. Δηλαδή, όταν έχεις περάσει κάποια πράγματα, άλλοι “φωτίζονται”, άλλοι “σκοτεινιάζουν”. Τώρα είμαι σε ένα restart. Πρέπει να βρούμε εμάς ξανά. Εγώ τον αγαπάω αυτόν τον κύκλο, πιστεύω ότι θα μου δώσει ωραία πράγματα, αλλά αφού έχω περάσει πολύ… πράγμα, έτσι; Δηλαδή, πολύ… πάτωμα».

Στην ερώτηση πόσα βιβλία θα έγραφε, και αν θα ήταν πολλά, ανέφερε: «Ένα και ουσιαστικό. Όχι μεγάλο, γιατί θα βαριόμουν. Μετά, οι άλλοι να το διαβάσουν. Θα ήθελα να γράψω στη ζωή μου το πώς ξεκίνησα, αυτό που λέω εγώ “με δυο παπούτσια πάνινα”, μέχρι την ημέρα που γέννησα. Μέχρι εκεί. Ορόσημο. Γιατί εκεί τα άλλαξε όλα».

«Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω γι' αυτήν, μου βάζει χέρι»

Μεταξύ άλλων, σχολίασε ότι η κόρη της τής έχει ζητήσει να παίρνει πια την άδειά της πριν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για τη ζωή της: «Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω γι' αυτήν, μου βάζει χέρι. Μου έχει κάνει παρατήρηση που την έβγαζα σε όλα αυτά όταν ήταν μικρή, χωρίς να τη ρωτήσω, οπότε τώρα μου έχει πει ότι πρέπει να τη ρωτάω. Εγώ δεν το είχα καταλάβει και την εξέθεσα μικρή. Νόμιζα, ανόητα, ότι επειδή ήμουν σύμβολο και ο κόσμος με αγαπούσε, πως ό,τι έχω του ανήκει. Θεωρούσα αφελέστατα πως ό,τι έχω ανήκει στο κοινό. Ήταν μεγάλο λάθος και μου το χτυπάει. Αν γύρναγα τον χρόνο πίσω θα την είχα προστατέψει».