Βάλτε ένα φλιτζάνι ξύδι στο ψυγείο: Σε τι χρησιμεύει και γιατί συνιστάται - iefimerida.gr

Ένα απλό κόλπο που χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση των οσμών είναι να βάλετε ένα φλιτζάνι ξύδι στο εσωτερικό του ψυγείου.



Το κόλπο μπορεί πράγματι να βοηθήσει, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά και να μην αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο του καθαρισμού. Το λευκό ξύδι είναι ένα οικονομικό και φυσικό προϊόν που μπορεί να περιορίσει ορισμένες δυσάρεστες οσμές, αλλά δεν μπορεί να εξαφανίσει την αιτία τους.

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Οι δυσάρεστες μυρωδιές προέρχονται συνήθως από οργανικά υπολείμματα. Μπορεί να είναι λίγα υγρά από κρέας ή ψάρι που έπεσαν σε ένα ράφι, λαχανικά που ξεχάστηκαν στο συρτάρι, σάλτσες που χύθηκαν, ανοιχτά δοχεία ή τυριά με έντονη μυρωδιά.

Το γεγονός ότι το ψυγείο λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία δεν σημαίνει ότι σταματά κάθε μικροβιακή δραστηριότητα. Παράλληλα, βρώμικα λάστιχα στην πόρτα, κακή κυκλοφορία του αέρα ή λανθασμένη θερμοκρασία μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Επομένως, αν υπάρχει χαλασμένο τρόφιμο, μούχλα ή κάποιο υγρό που έχει μείνει κρυμμένο, το πρώτο βήμα είναι να εντοπίσετε και να απομακρύνετε την πηγή της μυρωδιάς.

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Τι κάνει το φλιτζάνι με το ξύδι

Το λευκό ξύδι, και ιδιαίτερα το ξύδι από αλκοόλη, περιέχει οξικό οξύ. Η χαρακτηριστική έντονη μυρωδιά του συνδέεται με τις πτητικές ουσίες που απελευθερώνει, ενώ μπορεί να επηρεάσει και να εξασθενήσει ορισμένα μόρια που προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Σε έναν κλειστό χώρο όπως το ψυγείο, ένα μικρό δοχείο με ξύδι μπορεί επομένως να βοηθήσει να μειωθεί μέρος της έντονης μυρωδιάς. Δεν πρόκειται όμως για απολυμαντικό εγκεκριμένο για όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Για τον καθαρισμό του ψυγείου είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων ή νερό με μαγειρική σόδα. Το ξύδι μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, κυρίως για την αντιμετώπιση των οσμών.

Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά το κόλπο

Αρχικά αδειάστε το ψυγείο, ελέγξτε τις ημερομηνίες και πετάξτε τρόφιμα που έχουν χαλάσει ή σας φαίνονται ύποπτα. Για βαθύ καθαρισμό, αφαιρέστε τα ράφια και τα συρτάρια και πλύνετέ τα με νερό και ήπιο απορρυπαντικό ή με νερό και μαγειρική σόδα. Καθαρίστε επίσης τα λάστιχα της πόρτας και στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες.

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Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα μικρό φλιτζάνι ή μπολ με λευκό ξύδι σε σταθερό σημείο. Σε ένα μικρό ψυγείο αρκεί μια μικρή ποσότητα, ενώ σε ένα μεγαλύτερο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περίπου μισό έως ένα ποτήρι, ανάλογα με την ένταση της μυρωδιάς.

Για μια πιο έντονη και άμεση δράση μπορείτε να το αφήσετε όλη τη νύχτα. Αν θέλετε να το χρησιμοποιείτε για συντήρηση, μπορείτε να το κρατήσετε για μερικές ημέρες και να το αντικαθιστάτε περίπου μία φορά την εβδομάδα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιοι οι περιορισμοί

Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι το ξύδι είναι φθηνό, εύκολα διαθέσιμο και δεν απαιτεί ειδικά προϊόντα. Μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα μετά τον καθαρισμό, όταν έχει απομείνει μια ελαφριά μυρωδιά από τρόφιμα με έντονο άρωμα.

Υπάρχουν όμως και περιορισμοί. Το ξύδι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μούχλα, χαλασμένα τρόφιμα ή υγρά που έχουν παραμείνει κρυμμένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί περισσότερο να καλύψει ή να εξασθενήσει την οσμή παρά να την «απορροφήσει» πλήρως.

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Επιπλέον, η έντονη μυρωδιά του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητα τρόφιμα. Γι' αυτό είναι καλό γάλα, γλυκά, αλλαντικά και άλλα προϊόντα που απορροφούν εύκολα μυρωδιές να φυλάσσονται σε καλά κλεισμένα δοχεία.

Για επίμονες οσμές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μαγειρική σόδα ή ενεργός άνθρακας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως για την απορρόφηση οσμών χωρίς να προσθέτουν το δικό τους έντονο άρωμα.