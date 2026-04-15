Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Με τον Γρηγόρη είναι ένας από τους στόχους μας να μετακομίσουμε στα Χανιά για το μέλλον» - iefimerida.gr

Το μέλλον της οικογένειάς της μέσα από τη μόνιμη μετεγκατάσταση στην Κρήτη βλέπει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, κάτι που αναμένεται να συμβεί στα επόμενα τρία χρόνια.

Η αθλητικογράφος μιλώντας για την απόφαση που έχει πάρει από κοινού με τον Γρηγόρη Μόργκαν, ανέφερε πως δεν θεωρεί ότι θα την πάει πίσω, καθώς δεν πρόκειται να αφήσει την καριέρα της και υποστηρίζει πως μπορεί να δουλέψει από παντού.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου»



Αρχικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno»: «Με τον Γρηγόρη είναι ένας από τους στόχους μας να μετακομίσουμε στα Χανιά για το μέλλον. Δεν θεωρώ ότι θα αφήσω κάτι πίσω, ίσα ίσα που θα εξελίξω τη ζωή μου θεωρώ, με ποιοτικό χρόνο για εμένα και για την οικογένειά μου. Δουλειά μπορείς να κάνεις από παντού, αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το θέλω πολύ, οπότε δεν είναι κάτι... Θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου. Δεν θεωρώ ότι αφήνω την καριέρα μου πίσω για κάτι. Θα δουλεύουμε όπως δουλεύουν όλοι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα. Δεν θεωρώ ότι θα με πάει πίσω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η αθλητικογράφος περιέγραψε πως πέρασε το Πάσχα οικογενειακά στην Αθήνα: «Περάσαμε τις διακοπές πολύ ήρεμα, οικογενειακά, μείναμε στην Αθήνα και ήταν πολύ ξεκούραστα. Περάσαμε πολύ ωραία στο σπίτι με τον μικρό, το χαρήκαμε πάρα πολύ», επισήμανε και ανέφερε πως ο γιος της έχει μεγαλώσει πολύ: «Είναι μωράκι αλλά έχει αρχίσει και γίνεται αγοράκι. Μεγαλώνει, δεν είναι βρεφάκι. Τώρα μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του και να κάνεις κουβεντούλες, καταλαβαίνει».

«Νιώθω μόνο περήφανη για εκείνον»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ετοιμασίες για τη βάφτιση του γιου της, αλλά και στο πτυχίο που πήρε ο σύζυγός της: «Μια χαρά είναι οι προετοιμασίες για τη βάπτιση. Τα έχω ήδη κανονίσει όλα, είναι όλα έτοιμα», ενώ για τον σύζυγό της ανέφερε: «Νιώθω μόνο περήφανη για εκείνον. Έχει καθαρή ψυχή, έχει καθαρά μάτια. Είναι πολύ υποστηρικτικός, είναι εκεί για όλους, είναι ο καλύτερος».

Κλείνοντας, περιγράφοντας την καθημερινότητά της, δήλωσε: «Η ομορφότερη καθημερινότητα που είχα ποτέ. Η πιο δύσκολη, αλλά η ομορφότερη».

