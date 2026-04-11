Αυτός ο θάμνος ανθίζει για 8 μήνες το χρόνο: Ομορφαίνει κάθε κήπο χωρίς να απαιτεί πολλή συντήρηση - iefimerida.gr

Ενας κήπος ολάνθιστος, που ανθίζει σχεδόν... αβίαστα, χωρίς να απαιτεί ώρες φροντίδας και αφοσίωσης είναι απλά όνειρο και στόχος όλων.

Το κρίσιμο για ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι η επιλογή των φυτών. Τα φυτά-θάμνοι βοηθούν στο να πρασινίσει ο κήπος μας και να αποκτήσει «όγκο».

Ενα τέτοιο φυτό είναι το πολυγάλα. Ενα αειθαλές πράσινο φυτό με μωβ-ροζ άνθη που τα κρατά για περίπου οκτώ μήνες, από τον Απρίλιο ως τα τέλη Φθινοπώρου.

Πολυγάλα, ένα φυτό που κοσμεί τους κήπους

Συμπαγές και με όγκο, ευδοκιμεί σε παρτέρια ή σε γλάστρες σε μια ηλιόλουστη βεράντα. Το μυστικό του: η φυσική αντοχή στον άνεμο, την ξηρασία, ακόμη και το θαλασσινό αλάτι, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για πολλά μέρη.

Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η εξαιρετική του ανθοφορία και το γεγονός ότι αντέχει σε δύσκολες συνθήκες.

Φθάνει τα 1,5 έως 2 μέτρα σε ύψος και η καλλιέργειά του είναι σχετικά εύκολη: Το κλειδί είναι η καλή αποστράγγιση, θέλει μέτριο πότισμα τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια πιο αραιά, ελαφρύ κλάδεμα μετά την ανθοφορία για να διατηρεί το στρογγυλό του σχήμα και να παίρνει ώθηση για την επόμενη περίοδο ανθροφορίας.

Ο Απρίλιος θεωρείται ιδανικός μήνας για να το φυτέψετε. Απλώς αποφύγετε το υπερβολικά υγρό έδαφος.

