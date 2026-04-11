Αυτός ο θάμνος ανθίζει για 8 μήνες το χρόνο: Ομορφαίνει κάθε κήπο χωρίς να απαιτεί πολλή συντήρηση - iefimerida.gr

ΖΩΗ

Αυτός ο θάμνος ανθίζει για 8 μήνες το χρόνο: Ομορφαίνει κάθε κήπο χωρίς να απαιτεί πολλή συντήρηση

Πολυγάλα
Πολυγάλα/Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ενας κήπος ολάνθιστος, που ανθίζει σχεδόν... αβίαστα, χωρίς να απαιτεί ώρες φροντίδας και αφοσίωσης είναι απλά όνειρο και στόχος όλων.

Το κρίσιμο για ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι η επιλογή των φυτών. Τα φυτά-θάμνοι βοηθούν στο να πρασινίσει ο κήπος μας και να αποκτήσει «όγκο».

Ενα τέτοιο φυτό είναι το πολυγάλα. Ενα αειθαλές πράσινο φυτό με μωβ-ροζ άνθη που τα κρατά για περίπου οκτώ μήνες, από τον Απρίλιο ως τα τέλη Φθινοπώρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πολυγάλα, ένα φυτό που κοσμεί τους κήπους

Συμπαγές και με όγκο, ευδοκιμεί σε παρτέρια ή σε γλάστρες σε μια ηλιόλουστη βεράντα. Το μυστικό του: η φυσική αντοχή στον άνεμο, την ξηρασία, ακόμη και το θαλασσινό αλάτι, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για πολλά μέρη.

Το κύριο πλεονέκτημά του είναι η εξαιρετική του ανθοφορία και το γεγονός ότι αντέχει σε δύσκολες συνθήκες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φθάνει τα 1,5 έως 2 μέτρα σε ύψος και η καλλιέργειά του είναι σχετικά εύκολη: Το κλειδί είναι η καλή αποστράγγιση, θέλει μέτριο πότισμα τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια πιο αραιά, ελαφρύ κλάδεμα μετά την ανθοφορία για να διατηρεί το στρογγυλό του σχήμα και να παίρνει ώθηση για την επόμενη περίοδο ανθροφορίας.

Ο Απρίλιος θεωρείται ιδανικός μήνας για να το φυτέψετε. Απλώς αποφύγετε το υπερβολικά υγρό έδαφος.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φυτό κήπος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

