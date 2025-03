Αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Ντέιβιντ Χάσελχοφ, Πάμελα Μπαχ - iefimerida.gr

Η πρώην σύζυγος του Ντέιβιντ Χάσελχοφ, Πάμελα Μπαχ, αυτοκτόνησε, σύμφωνα με το TMZ.

Το TMZ ανέφερε ότι η 62χρονη, η οποία εργαζόταν ως ηθοποιός, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Hollywood Hills, αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, από αυτοτραυματισμό που προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι δεν υπήρχε σημείωμα αυτοκτονίας που να έχει αφεθεί στο σπίτι της, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα Universal Studios.

Η Πάμελα Μπαχ ήταν παντρεμένη με τον 72χρονο σταρ του Baywatch από το 1989 έως το 2006, όταν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Το ζευγάρι είχε ένα αμφιλεγόμενο διαζύγιο, με τις διαφωνίες για τη συζυγική διατροφή να συνεχίζονται μέχρι το 2017.

Είχαν δύο κόρες μαζί, και μετά τον χωρισμό τους δόθηκε στον καθένα η επιμέλεια της μίας.

Ο Χάσελχοφ δήλωσε στο TMZ: «Η οικογένειά μας είναι βαθιά θλιμμένη από τον πρόσφατο θάνατο της Πάμελα».

«Είμαστε ευγνώμονες για την έκρηξη αγάπης και υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, αλλά παρακαλούμε για την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής καθώς θρηνούμε και περνάμε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της ήταν στο Rumble Fish του Francis Ford Coppola το 1983.

Απέσπασε επίσης έναν ρόλο στο Baywatch το 1989, υποδυόμενη την ιδιοκτήτρια καφετέριας Kaye Morgan.

Μερικοί από τους άλλους τηλεοπτικούς της ρόλους περιελάμβαναν δουλειές στο The Young and the Restless, στο The Fall Guy και στο Sirens.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματούχοι βρήκαν τη σορό της αφού η οικογένειά της ανησύχησε όταν δεν είχαν νέα της για μέρες.

Οι τραυματιοφορείς κλήθηκαν στο σπίτι της μετά από αναφορές για μια αναίσθητη γυναίκα λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης.