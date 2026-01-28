Το ιλιγγιώδες ποσό που παίρνει ως... χαρτζιλίκι η Νίκολα Πελτζ από τον πατέρα της κάθε μήνα - iefimerida.gr

Μηνιαίο χαρτζιλίκι από τους δισεκατομμυριούχους γονείς της φέρεται να παίρνει κάθε μήνα η Νίκολα Πελτζ, και το ποσό, όπως αποκαλύφθηκε τώρα, είναι πραγματικά ιλιγγιώδες.



Η Νίκολα Πελτζ βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την έντονη οικογενειακή διαμάχη που φέρεται να έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην ίδια και τον σύζυγό της Μπρούκλιν Μπέκαμ, με τους γονείς του, Βικτόρια και Ντέιβιντ Μπέκαμ.



Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο ζευγάρι, ένα νέο podcast ρίχνει τώρα φως στην προσωπική ζωή της Νίκολα, αποκαλύπτοντας πόσα χρήματα λαμβάνει σε μηνιαία βάση από την οικογένειά της.



H Νίκολα Πελτζ και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στην ανανέωση των όρκων τους από τον πατέρα της, Νέλσον

Το γενναιόδωρο χαρτζιλίκι του Νέλσον στην κόρη του, Νίκολα Πελτζ

Ο πατέρας της, ο 83χρονος Νέλσον Πελτζ, εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσία που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και, σύμφωνα με το podcast, της καταβάλλει κάθε μήνα ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο χαρτζιλίκι.



Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Entertainment», η Μαρίνα Χάιντ ανέφερε ότι, ενώ ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ ήθελαν ο γιος τους Μπρούκλιν να «σταθεί στα πόδια του» και να κερδίσει μόνος του την οικονομική του ανεξαρτησία, το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει για την οικογένεια Πελτζ. «Από όσα ακούω, οι Μπέκαμ δίνουν στον Μπρούκλιν αρκετά χρήματα, αλλά όχι υπερβολικά, και έχουν -σε κάποιο βαθμό- το όνειρο να σταθεί μόνος του και να γίνει ανεξάρτητος» είπε.



Και πρόσθεσε: «Ίσως ο Νέλσον Πελτζ να το αρνιόταν, αλλά έχω ακούσει ότι είπε στο ζευγάρι: ''Δίνω στην κόρη μου χαρτζιλίκι ενός εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα''. Το ένα πράγμα που οι Μπέκαμ δεν πίστευαν ποτέ ότι θα έκαναν τα παιδιά τους ήταν να είναι εκείνα που θα υπέγραφαν προγαμιαίο συμβόλαιο - θεωρούσαν ότι θα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο».

Ο «παγιδευμένος» Μπρούκλιν Μπέκαμ

Πέρυσι, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ φοβούνται πως ο γιος τους είναι «παγιδευμένος» τόσο από το προγαμιαίο συμβόλαιο όσο και από τη ζωή του στο Λος Άντζελες. Ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ ζει εδώ και πάνω από έναν χρόνο σε έπαυλη αξίας 11.000.000 λιρών στο Χόλιγουντ μαζί με τη σύζυγό του, Νίκολα, ωστόσο έχει αναφερθεί ότι εκείνη είναι η βασική ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Πηγή δήλωσε στη Sun τον Ιούνιο του 2025 ότι η οικογένεια Πελτζ θεωρεί πως οι Μπέκαμ δεν στηρίζουν οικονομικά επαρκώς τον γιο τους: «Τα χρήματα, όπως λέει το ρητό, είναι η ρίζα κάθε κακού. Στην περίπτωση Μπέκαμ εναντίον Πελτζ, αυτό αποδεικνύεται… περίπλοκο. Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι δύο παιδιά της εργατικής τάξης που τα κατάφεραν. Όταν ήρθε η ώρα για την αγορά αυτού του σπιτιού, φυσικά δεν θα έδιναν απλώς στον γιο τους εκατομμύρια λίρες - τι μήνυμα θα έστελνε αυτό;».

Η συμφωνία που θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια στον Μπρούκλιν Μπέκαμ

Την ίδια στιγμή, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ θα μπορούσε να βρεθεί προ των πυλών ενός τεράστιου οικονομικού οφέλους, εάν ευσταθούν οι νέες φήμες που τον θέλουν να ετοιμάζει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκδοτικός κολοσσός Penguin Random House -που βρίσκεται πίσω και από το Spare του πρίγκιπα Χάρι- φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με το ζευγάρι και να επιθυμεί να κλείσει συμφωνία.

Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι προσπαθούν να βάλουν χέρι σε αυτή την ιστορία. Οι εκδοτικοί οίκοι αυτοί δεν έχουν καμία ιδιαίτερη πίστη στη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για να τα βγάλει όλα από μέσα του ο Μπρούκλιν, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τη διάθεσή του να κόψει οριστικά κάθε δεσμό με τους γονείς του. Έχει ξεκάθαρα πολλά στο μυαλό του και τώρα είναι η στιγμή να αποτυπώσει την αλήθεια στο χαρτί. Το ''μπαλάκι'' βρίσκεται αποκλειστικά στο γήπεδο του ίδιου και της Νίκολα και οι εκδοτικές επιλογές τους είναι απεριόριστες, ιδίως αν ο Μπρούκλιν νιώθει πραγματικά ότι έχει μέσα του ένα βιβλίο 300 σελίδων».

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι ο Μπρούκλιν και η Νίκολα ενδέχεται να ακολουθήσουν και το παράδειγμα των Χάρι και Μέγκαν, με μια συνέντευξη τύπου Όπρα Γουίνφρεϊ, αποκαλύπτοντας τη δική τους εκδοχή της ιστορίας.