Τέσσερις Αυστραλοί φίλοι αγόρασαν σπίτι με ένα ευρώ στη Σικελία: Κάνουν μόνοι τους την ανακαίνιση, το διασκεδάζουν τρελά - iefimerida.gr

Τέσσερις Αυστραλοί φίλοι, έχοντας αγανακτήσει με την εκτόξευση των τιμών των ακινήτων στη χώρα τους, εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και αγόρασαν ένα σπίτι έναντι 1 ευρώ στη Σικελία.



Οι κολλητοί Μάιλς, Ρίκι, Τζακ και Ρίλεϊ εγκατέλειψαν την Αυστραλία, πούλησαν όλα τα υπάρχοντά τους και αγόρασαν ένα σπίτι στο Σαλέμι της Σικελίας. «Είμαστε τέσσερις κολλητοί από την Αυστραλία που βαρεθήκαμε τις τιμές των ακινήτων. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος», ανέφεραν οι φίλοι σε μια viral ανάρτηση στο Instagram.



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«Μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο για την Ιταλία για να διαπιστώσουμε αν μπορεί πράγματι κάποιος να αγοράσει ένα σπίτι με ένα ευρώ» προσθέτουν στην ανάρτηση που έχει συγκεντρώσει πάνω από 310.000 προβολές.



Αγόρασαν σπίτι στη Σικελία και το ανακαινίζουν μόνοι τους

Αφού αγόρασαν ένα σκούτερ και νοίκιασαν ένα αυτοκίνητο, οι τέσσερις φίλοι άρχισαν να επισκέπτονται σπίτια σε διάφορες περιοχές της Σικελίας και της ηπειρωτικής Ιταλίας. Πολλά από τα ακίνητα βρίσκονταν σε τραγική κατάσταση, με τεράστιες τρύπες στα πατώματα, σοβαρές δομικές ζημιές και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης.



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Η θέα από το νέο τους σπίτι

«Η στέγη έχει καταρρεύσει εντελώς. Υπάρχουν νεκρά περιστέρια και πολλή βρωμιά», είπε ο Ρίκι κατά την επιθεώρηση ενός από τα ακίνητα. «Ο φούρνος, πάντως, φαίνεται αρκετά καλός… Αυτό είναι χάλια».



Viral τα βίντεό τους -Το καταδιασκεδάζουν

Όταν οι φίλοι έφτασαν στο Σαλέμι της Σικελίας, τελικά βρήκαν το νέο τους σπίτι. «Κάποιοι από εμάς είμαστε τεχνίτες, κάποιοι όχι… Μπορεί να είμαστε τρελοί. Αλλά θα το διασκεδάσουμε», λένε στο βίντεο.



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Κι αυτό ακριβώς φαίνεται πως κάνουν, αν κρίνει κανείς από τα βίντεο που έχουν μοιραστεί στον λογαριασμό τους στο Instagram με το όνομα «The one euro dream», έχοντας συγκεντρώσει ήδη περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές σε 20 βίντεο που έχουν μοιραστεί και αποκτώντας πάνω από 500.000 ακολούθους.



Μέσα από τα βίντεο, μπορεί να δει κανείς τους 4 φίλους να δουλεύουν σκληρά ανακαινίζοντας το νέο τους σπίτι, αλλά ταυτόχρονα να το διασκεδάζουν με μικρά πειράγματα και αστεία.



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Η περιπέτειά τους, βέβαια έχει και προβλήματα. Το φορτηγό μεταφοράς που είχαν νοικιάσει δεν κατάφερε να περάσει από τους στενούς δρόμους της πόλης, ενώ κατά λάθος παρήγγειλαν έναν τόνο λάθος τύπου άμμου.

Η παρέα έχει θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του ακινήτου μέσα σε τρεις μήνες, καταγράφοντας παράλληλα την πρόοδό της και δημοσιεύοντάς την στο διαδίκτυο.