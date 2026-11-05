Το ατύχημα της Μαριλού Κατσαφάδου που βγήκε σε καλό: «Έχει τύχει να πάρω ρόλο επειδή έπεσα και στραμπούληξα το πόδι μου» - iefimerida.gr

Ένα τυχαίο περιστατικό από το παρελθόν περιέγραψε η Μαριλού Κατσαφάδου, καθώς ενώ είχε έναν τραυματισμό, τελικά ήταν η αφορμή για να πάρει ρόλο στο θέατρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός περιέγραψε ένα παλαιότερο ατύχημα στο μιούζικαλ «Sweet Charity», όπου στραμπούληξε το πόδι της. Το περιστατικό αποδείχθηκε ευεργετικό, καθώς αντί να απομακρυνθεί από την παράσταση, οι υπεύθυνοι της ανέθεσαν έναν ρόλο.

Αναφέρθηκε στον πατέρα της, Θοδωρή Κατσαφάδο, τονίζοντας πως αποτελεί μεγάλο στήριγμα και βοήθεια στο μεγάλωμα του γιου της. Εκείνος κάνει συχνά baby sitting, με την ίδια να του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Η ηθοποιός εστιάζει στη δημιουργία μιας ισχυρής γέφυρας επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με τον γιο της. Τον προτρέπει να της μιλάει ανοιχτά για όλα τα θέματα, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν θα τον κρίνει.

Αυτή η μέθοδος ανατροφής πηγάζει από τη σχέση που είχε η ίδια με τους γονείς της. Δεν δίσταζε να τους μιλά για τα θέματά της, κάτι που, όπως εξηγεί, της εξασφάλιζε τελικά μεγαλύτερη ελευθερία.

Όπως θυμήθηκε η ηθοποιός συμμετείχε στη χορευτική ομάδα της παράστασης «Sweet Charity» και χωρίς να το καταλάβει έπεσε και στραμπούληξε το πόδι.

Ωστόσο οι ιθύνοντες της παράστασης αντί να την απομακρύνουν της ανέθεσαν να υποδυθεί έναν από τους χαρακτήρες του έργου.

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Μαριλού Κατσαφάδου: «Ένα πάτε πουρέ έκανα, δεν έκανα και τίποτα»

Η ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» αποκάλυψε: «Μου είχε συμβεί μία φορά παλιά, στο Μπάντμιντον, αλλά κέρδισα ρόλο με αυτό. Μου βγήκε σε καλό. Ενώ ήμουν στο ανσάμπλ και χόρευα στο Sweet Charity με τη Σμαράγδα Καρύδη, ήμουν και σε ένα παιδικό το πρωί με τη Σοφία Σπυράτου, στραμπούληξα πολύ χαζά το πόδι μου. Ένα πάτε πουρέ έκανα, δεν έκανα και τίποτα... Δεν ξέρω τι έγινε. Πέφτω κάτω και μου λέει "δεν μπορείς να συνεχίσεις να χορεύεις" και μου δίνει ρόλο στο Sweet Charity, σε ένα θυρωρείο που ήμουν».

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Μεταξύ άλλων η Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε και για την οικογένειά της, επισημαίνοντας πως ο πατέρας της Θοδωρής Κατσαφάδος την έχει βοηθήσει πολύ όσον αφορά στο μεγάλωμα του γιου της: «Ο μπαμπάς έχει κάνει πολλές φορές baby sitting. Είναι μεγάλο στήριγμα, μεγάλη βοήθεια ο πατέρας μου. Λατρεύει τον Παναγιώτη, δεν το συζητώ. Ευτυχώς που έχω τον πατέρα μου. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».

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«Τα έλεγα όλα και είχα και κέρδος»

Η ηθοποιός εξήγησε πως σε ότι αφορά τον γιο της είναι στο στάδιο όπου επικρατεί ο διάλογος και η δημιουργία μιας ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης: «Χτίζεται μεταξύ μας αυτή η γέφυρα επικοινωνίας. Του μιλάω για να με εμπιστεύεται, για να μου τα λέει όλα και ακόμα και κάτι που να θεωρεί ότι πρέπει να το κρατήσει κρυφό ή ότι θα τον κρίνω, του λέω "Πρέπει να μου τα λες, για να τα συζητάμε. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να σε μαλώσω, ούτε για να σου φωνάξω αλλά για να σε βοηθήσω, να σου δώσω χώρο και κάποιες σκέψεις".

Είχα κι εγώ αυτή τη σχέση με τους γονείς μου. Την οφείλω σε εκείνους αυτή την εμπιστοσύνη. Δεν ντρεπόμουν καθόλου να τους μιλήσω για τα θέματά μου. Τα έλεγα όλα και είχα και κέρδος μετά από αυτό το πράγμα, γατί μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω μετά».

