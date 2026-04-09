Η Αθηναΐς Νέγκα για ανθρώπους των ΜΜΕ: «Η κακεντρέχεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που κάνουν καλά» - iefimerida.gr

Για βαριά σχόλια από άνθρωπο της τηλεόρασης και για τον τρόπο που τα διαχειρίστηκε μίλησε η Αθηναΐς Νέγκα, ενώ προσπάθησε να εξηγήσει τα αίτια που κρύβονταν.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν και στην εκπομπή που έκαναν μαζί με τον Βαγγέλη Περρή, η Αθηναΐς Νέγκα θυμήθηκε πως είχαν ειπωθεί πολύ βαριά πράγματα από ένα πολύ δυνατό όνομα στο χώρο της τηλεόρασης, γεγονός που το θεώρησε αδικαιολόγητο και ανεξήγητο.

Αθηναΐς Νέγκα: «Δεν έχω να βγάλω τέτοια χολή»

Ειδικότερα, η Αθηναΐς Νέγκα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είχα αντιδράσεις από ανθρώπους της δουλειάς και είχα αντιδράσει γιατί ήταν πολύ άσχημα αυτά που είχα ακούσει. Δεν κατάλαβα ποτέ τον λόγο για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αν εμφανιστεί ένας παρουσιαστής ή μια παρουσιάστρια και δεν μ’ αρέσει καθόλου, δεν έχω να πω κάτι πάρα πολύ κακό γι’ αυτόν ή γι’ αυτήν. Μπορεί να πω ότι δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου, αλλά δεν έχω να βγάλω τέτοια χολή», ανέφερε ως καλεσμένη της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον».

«Ένα από τα πράγματα που άκουσα ήταν πολύ βαρύ, αδικαιολόγητα βαρύ. Μπορεί να συμβεί και προχωράμε, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι αυτό που λέμε ''συγχωρώ, αλλά το θυμάμαι''. Το διαχειρίστηκα με ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι μου», εξήγησε η δημοσιογράφος.

«Γιατί; Γιατί κάποιος παραμονή μιας εκπομπής, που κάναμε με τον Βαγγέλη Περρή, να θέλει να πει κάτι τόσο άσχημο; Ένας πολύ εδραιωμένος άνθρωπος στα τηλεοπτικά πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά, αν δεις και την πορεία μερικών ανθρώπων, καταλαβαίνεις ότι η κακεντρέχεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που κάνουν καλά και της θεαματικής τους πορείας στα ΜΜΕ» πρόσθεσε, ακόμα, η Αθηναΐς Νέγκα.

