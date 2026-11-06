Η Αθηνά Ωνάση απέκτησε κορυφαίο άλογο στην ιππασία -Η αγορά της «Cossinelle» κόστισε 1,2 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Σε νέα μεγάλη επένδυση στον χώρο της ιππασίας προχώρησε η Αθηνά Ωνάση, αποκτώντας τη 13χρονη φοράδα «Cossinelle», έναντι 1,2 εκατ. ευρώ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το νέο άλογο της Αθηνάς Ωνάση, «Cossinelle», έχει καταγράψει σπουδαίες αγωνιστικές επιδόσεις, με 128 συμμετοχές και δύο νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή αξία και το αγωνιστικό του ιστορικό.

Πριν από την απόκτησή της από την Αθηνά Ωνάση, η φοράδα ανήκε στον Sergiy Demchenko, ενώ αναβάτης της στις αγωνιστικές της επιτυχίες ήταν ο Felix Koller, με τον οποίο είχε σημειώσει σημαντικές διακρίσεις στον χώρο.

Το τίμημα της αγοράς εκτιμάται από ειδικούς στο ποσό του 1,2 εκατ. ευρώ, μια επένδυση που επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Ωνάση να ενισχύει τον στάβλο της με άλογα κορυφαίου επιπέδου.

Η επένδυση πραγματοποιείται εν μέσω σφοδρής δικαστικής διαμάχης της Αθηνάς Ωνάση με τον Γιαν Τοπς, όπου το διακύβευμα φτάνει τα 63 εκατ. ευρώ, δείχνοντας πως παραμένει ενεργή και αποφασισμένη στον χώρο της ιππασίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), η καταχώριση της αγοράς ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική επιστροφή της χρυσής κληρονόμου στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος.

Η «Cossinelle», η οποία προέρχεται από τη φημισμένη φυλή «Holsteiner» και ειδικεύεται στην υπερπήδηση εμποδίων, διαθέτει ήδη ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό βιογραφικό.

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Συνεχίζει να επενδύει στην ιππασία η Αθηνά Ωνάση

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», το άλογο έχει καταγράψει σπουδαίες αγωνιστικές επιδόσεις και έχει ξεχωρίσει με τις διακρίσεις του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με 128 συμμετοχές και 2 νίκες στο ενεργητικό του.

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Πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Αθηνά Ωνάση, ιδιοκτήτης της ήταν ο Sergiy Demchenko, ενώ στο τιμόνι της ως αναβάτης βρισκόταν ο Felix Koller.

O Felix Koller με τη φοράδα Cossinelle / Φωτογραφία: instagram

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Αν και οι όροι της ιδιωτικής συμφωνίας κρατήθηκαν μυστικοί, οι εκτιμήσεις των ειδικών της αγοράς ανεβάζουν το τίμημα της μεταγραφής στο επιβλητικό ποσό τού 1,2 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποδεικνύει την αφοσίωση της Αθηνάς Ωνάση στο άθλημα, καθώς συνεχίζει να ενισχύει τον στάβλο της με κορυφαία άλογα.

Η δικαστική διαμάχη με τον Γιαν Τοπς

Η απόκτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται εν μέσω μιας σφοδρής δικαστικής διαμάχης. Η Αθηνά Ωνάση βρίσκεται σε νομική σύγκρουση με τον Ολλανδό επιχειρηματία και πρώην Ολυμπιονίκη Γιαν Τοπς, με το διακύβευμα της δικαστικής διαμάχης να αγγίζει, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το αστρονομικό ποσό των 63.000.000 ευρώ.

Παρά τις νομικές επιπλοκές, η ίδια επιβεβαιώνει πως παραμένει ενεργή και αποφασισμένη στον επιχειρηματικό και αθλητικό κόσμο της ιππασίας.

