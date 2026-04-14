Αθηνά Οικονομάκου: Ετοιμάζεται για δεύτερο γάμο -Η ημερομηνία, η εκκλησία και το διήμερο γλέντι - iefimerida.gr

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα μετρούν ήδη δύο χρόνια σχέσης και ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο από τον γάμο.

Αν και οι δυο τους βρέθηκαν στο Μονακό και την Ίμπιζα για τις διακοπές του Πάσχα, όπως μας ενημέρωσαν μέσα από τα social media, οι προετοιμασίες για τον πολυαναμενόμενο γάμο βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Άλλωστε, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το Μυστήριο θα τελεστεί το ερχόμενο καλοκαίρι στην Πάρο, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν η μεγάλη μέρα να είναι η 27η Ιουνίου.

Η επιβεβαίωση για την Πάρο

Με μια ανάρτησή της τον περασμένο Μάρτιο η Αθηνά Οικονομάκου είχε επιβεβαιώσει τον επικείμενο γάμο, αλλά και την επιλογή της Πάρου. Συγκεκριμένα, η νεαρή ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram μια φωτογραφία που απεικονίζει ένα μπλουζάκι με τη φράση «Wedding Time» από την Πάρο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μεγάλη στιγμή φτάνει.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει επιλέξει να κρατάει όλες τις λεπτομέρειες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο, όσο πλησιάζει η ώρα του γάμου, όλο και πιο πολλά γίνονται γνωστά. Έτσι, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό», το μυστήριο θα γίνει σε έναν μικρό ναό που βρίσκεται στον χώρο ενός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή της Παροικιάς. Να σημειωθεί ότι οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν από την προηγούμενη μέρα, με ένα μεγάλο beach party, που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ. Αλλά και την ημέρα του γάμου, μετά το Μυστήριο και τη δεξίωση για τους εκλεκτούς καλεσμένους, λέγεται ότι θα ακολουθήσει ένα μεγάλο πάρτι.

Αθηνά Οικονομάκου: «Ήταν μια φυσική εξέλιξη»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Hello», η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε ότι βιώνει αυτή τη φάση με ηρεμία και χαρά, βλέποντας τον γάμο ως μια φυσική εξέλιξη της σχέσης τους και όχι ως κάτι που χρειάζεται υπερβολική έκθεση. Ακόμα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ήταν ποτέ από εκείνες που ονειρεύονταν το γάμο ή το νυφικό. «Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους… Το αντιμετωπίζω με πιο χαλαρή διάθεση», είπε, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, για το νυφικό της επέλεξε τη διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια Celia Kritharioti.

Η πρόταση στη Λίμνη Κόμο και το μονόπετρο

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα μετρά περίπου 2 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζευγάρι έγινε αχώριστο. Λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της, η ηθοποιός άρχισε να μοιράζεται στα social media τις πρώτες κοινές στιγμές με το γοητευτικό μπασκετμπολίστα. Η πρόταση γάμου ήρθε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία, παρουσία καλών φίλων, σε μια ρομαντική στιγμή. Ο 38χρονος μπασκετμπολίστας αλλά και η Αθηνά Οικονομάκου μοιράστηκαν το ευχάριστο γεγονός στα social media. Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο σύντροφός της.

Να θυμίσουμε ότι η Αθηνά Οικονομάκου υπήρξε παντρεμένη με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο, με πολιτικό γάμο από τον Νοέμβριο του 2017 και θρησκευτικό τον Οκτώβριο του 2018, και απέκτησαν δύο παιδιά. Χώρισαν τον Απρίλιο του 2024 έπειτα από επτά χρόνια.