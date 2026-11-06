Η απάντηση της Αθηνάς Οικονομάκου σε θαυμαστή που τη ρώτησε αν φοράει μασέλα - iefimerida.gr

Ένα αιχμηρό σχόλιο δέχτηκε η Αθηνά Οικονομάκου για τα δόντια της και αποφάσισε να απαντήσει.



Η ηθοποιός και επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποστάρει στιγμές από την προσωπική της ζωή, με αποτέλεσμα να δέχεται διάφορα σχόλια. Κάποια από αυτά όμως, ενδεχομένως να είναι και αρνητικά.

Η ερώτηση φαν και η απάντηση της Αθηνάς Οικονομάκου με μια δόση ειρωνείας

Αυτό συνέβη και τώρα, με μια παρατήρηση που αφορούσε τα δόντια της. Συγκεκριμένα, ένας φαν της στο Instagram σχολίασε κάτω από μια δημοσίευσή της: «Τα πάνω δόντια είναι ενιαία μασέλα πορταμπλ; Ήρεμα ρωτάω».



Η Αθηνά Οικονομάκου αποφάσισε να απαντήσει στην ερώτησή της με αρκετή δόση χιούμορ και ειρωνείας. ««Τι ωραία θα ήταν να συναντιόμασταν από κοντά να με ρωτούσες και να σου απαντούσα κι εγώ… ήρεμα απαντάω», έγραψε η ηθοποιός με ένα emoji που κλείνει το μάτι.



Η αλληλεπίδραση αυτή ίσως να μην γινόταν αντιληπτή εάν δεν την αναδημοσίευε η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου στα Insta stories της, γράφοντας από κάτω: «Με ρωτάνε συχνά αν απαντάω στα κακεντρεχή σχόλια… λέω συνήθως όχι, μόνο αν καμιά φορά έχω όρεξη… Η όρεξη», έγραψε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως όταν έχει τη διάθεση, ξέρει πολύ καλά πώς να απαντά στους επικριτές της.