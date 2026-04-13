Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη ποζάρουν πρώτη φορά μαζί μετά τον χωρισμό τους [εικόνα] - iefimerida.gr

Φωτογραφία με τη Σμαράγδα Καρύδη πόσταρε στα social media ο Θοδωρής Αθερίδης, μήνες μετά τον χωρισμό τους.



Στη φωτογραφία, οι δύο ηθοποιοί ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί.

Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης τον Οκτώβριο του 2025. Οι δυο τους είχαν πρωτογνωριστεί μέσα από τον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου, όταν συνεργάστηκαν σε κοινές παραγωγές.

Μετά την αποκάλυψη, ο Νίκος Γεωργιάδης, μιλώντας στο Πρωινό, ανέφερε λεπτομέρειες για τον χωρισμό. «Ακολουθούν ένα σουηδικό μοντέλο στη σχέση τους. Συνεχίζουν να έχουν επικοινωνία και να συναντιούνται. Αυτό που είχαμε ακούσει τότε ήταν ότι η απόφαση του χωρισμού ήταν της Σμαράγδας που έγινε αμέσως σεβαστή από τον Θοδωρή. Και εκείνος έφυγε από το σπίτι. Είναι οικογένεια. Αυτό που είχαμε πει τότε είναι ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο ως αφορμή του χωρισμού» είχε πει ο Νίκος Γεωργιάδης.