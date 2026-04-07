Αρπάχτηκαν on air Αρναούτογλου-Λιανός: «Σ’ αρέσει να διχάζεις Γρηγόρη» -«Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο μου» - iefimerida.gr

Αρπάχτηκαν on air Αρναούτογλου-Λιανός: «Σ’ αρέσει να διχάζεις Γρηγόρη» -«Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο μου»

Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός
Άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στη ραδιοφωνική εκπομπή τους στον Sfera.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός είχαν έντονη αντιπαράθεση ζωντανά στη διάρκεια του «Πρωινού Sfera», με αφορμή πολιτικές τοποθετήσεις και το ρόλο της εκπομπής.

Αρναούτογλου και Λιανός αντάλλαξαν λόγια βαριά

Πιο συγκεκριμένα, κάποια στιγμή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έριξε τα βέλη του στον Γιώργο Λιανό, λέγοντας μεταξύ άλλων πως κάθε φορά που λένε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία εκείνος είναι απέναντι.

«Εσύ είσαι μια σύγχρονη αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησες. Και καλά κάνεις. Γιατί, δεν τα χώνω κι εγώ; Όχι;» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Με τον Γιώργο Λιανό να μην αφήνει αναπάντητη την τοποθέτηση του συναδέλφου του. Μάλιστα, πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι οδηγεί τη συζήτηση σε πολιτικά μονοπάτια. «Εσύ με βάζεις, εσύ με βάζεις σε αυτή τη θέση, Γρηγόρη, γιατί σ’ αρέσει να διχάζεις τους Έλληνες. Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή».

Ξέφυγε η κατάσταση με προσωπικές αιχμές

Στη συνέχεια, η συζήτηση δεν άργησε να πάρει προσωπικό τόνο, με αιχμές για το αν υπάρχει ουσιαστικός αντίλογος.

«Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο, Γιώργο μου» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τον Γιώργο Λιανό να απαντά: «Έχω μάθει πάρα πολύ να έχω αντίλογο».

Τελικά, η ένταση κορυφώθηκε με την ατάκα του Γρηγόρη «κοιμήσου», που προκάλεσε αίσθηση. Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στον Γιώργο Λιανό, είπε: «Νομίζω ότι λίγο πρέπει να ξανακοιμηθείς όμως. Λίγο πάλι, στο ξαναλέω. Κοιμήσου κάνα τεταρτάκι και μετά…». Ο Γιώργος Λιανός ανταπάντησε αμέσως: «Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου».

Ένα απόσπασμα από τον άγριο καβγά μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

