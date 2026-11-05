Ο Άρης Μουγκοπέτρος προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου -Η προσευχή που είχε κάνει μετά το ατύχημα με την κροτίδα - iefimerida.gr

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης, ο Άρης Μουγκοπέτρος επισκέφθηκε τον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, μοιραζόμενος τη στιγμή με τους ακολούθους του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Άρης Μουγκοπέτρος επισκέφθηκε γονατιστός τον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή. Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο ίδιος έχει μιλήσει για τη δύναμη που αντλεί από την πίστη του και την προσευχή.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ανήμερα της γιορτής του Αγίου, είχε εξομολογηθεί πως προσευχήθηκε ζητώντας να βρει εσωτερική γαλήνη και να καταφέρει να παίξει ξανά κλαρίνο μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Το Πάσχα του 2025 τραυματίστηκε σοβαρά όταν κροτίδα εξερράγη στο δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια γλεντιού. Από την έκρηξη έχασε δύο δάχτυλα, ενώ υπέστη και σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.

Ακολούθησε μια απαιτητική περίοδος αποκατάστασης με σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο δεξιοτέχνης μουσικός κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή, κρατώντας ξανά στα χέρια του το κλαρίνο.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ο οποίος τον Απρίλιο του 2025 ήρθε αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, δεν έχει κρύψει ποτέ τη βαθιά πίστη του στον Θεό, την οποία θεωρεί κομβικό στήριγμα στις δύσκολες στιγμές της ζωής του.

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Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μουσικός δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Άρης Μουγκοπέτρος: Η ανάρτηση από τη Σουρωτή

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίζεται γονατιστός μπροστά στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, σε μια στιγμή προσευχής.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για τη σχέση του με τον Άγιο Παΐσιο και τη δύναμη που άντλησε μέσα από την προσευχή.

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Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο, με αφορμή τη γιορτή του Αγίου, είχε προβεί σε μια εκτονωτική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πως έναν χρόνο νωρίτερα είχε προσευχηθεί ζητώντας να βρει την εσωτερική του γαλήνη και να καταφέρει να παίξει ξανά κλαρίνο.

«Πέρυσι, τέτοια μέρα, προσευχήθηκα στον Άγιο Παΐσιο και του ζήτησα δύο πράγματα: να βρω την ηρεμία που τόσο είχα ανάγκη και να μου δώσει τη δύναμη να ξαναπαίξω κλαρίνο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το ατύχημα με την κροτίδα το 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά το Πάσχα του 2025, όταν κροτίδα εξερράγη στο δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας. Από τη σφοδρή έκρηξη έχασε δύο δάχτυλα, ενώ υπέστη παράλληλα σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.

Ακολούθησε μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων και μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος αποκατάστασης, με τον ίδιο να δίνει μάχη για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς του.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις δυσκολίες, ο δεξιοτέχνης μουσικός κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή και να κρατήσει ξανά στα χέρια του το αγαπημένο του κλαρίνο.

