Άρης Μουγκοπέτρος: Του έκανε μήνυση ο πρώην φίλος του που του έδωσε την κροτίδα - iefimerida.gr

Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος του έδωσε την κροτίδα που έσκασε στα χέρια του, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του μουσικού.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έχει δει τους τελευταίους μήνες τη ζωή του να αλλάζει, μετά το ατύχημα που είχε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά στο μάτι του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε εξαρχής για τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα, κατηγορώντας τον για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο τέλος του Αυγούστου, μάλιστα, ο γνωστός μουσικός είχε προχωρήσει και σε μία σχετική ανάρτηση στα social media, αναρτώντας μία φωτογραφία του πρώην φίλου του, να καταγράφεται σε κάποιο πανηγύρι ως μέλος μιας παρέας, με τον Άρη Μουγκοπέτρο να γράφει: «Ο “κύριος” που ήταν “φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθάνονταν που κάθονταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει. Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι, γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ό,τι και να κάνει, αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει».

Όσα ανέφερε ο δικηγόρος του πρώην φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου

Η εν λόγω ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση του πρώην φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος υπέβαλε μήνυση κατά του μουσικού, κατηγορώντας τον για εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση, και παραβίαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος του πρώην φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno σχετικά με την απόφαση του εντολέα του να κινηθεί νομικά κατά του μουσικού.

«Θα σας πω ότι είναι θλιβερό ένας άνθρωπος που είναι δεξιοτέχνης του κλαρίνου να στερείται της δυνατότητας να παίξει μουσική και ελπίζω να επανέλθει, αυτή είναι και η επιθυμία του εντολέα μου. Απέχει, όμως, αυτό από την ποινική διάσταση της υποθέσεως και εάν ο πελάτης μου έχει οποιαδήποτε ποινική σε σχέση με την παροχή της κροτίδας αυτής, την οποία δεν είχε πυροδοτήσει. Την πυροδότησε, αντιθέτως, ο κ. Μουγκοπέτρος, όπως ο ίδιος το έχει πει. Να σας πω ότι έχει σχηματιστεί μια ποινική δικογραφία μετά από μηνυτήρια αναφορά, που έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει καταθέσει ο κ. Μουγκοπέτρος, για την οποία, όμως, μέχρι και σήμερα, εμείς δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει κατατεθεί μήνυση εις βάρος μας, ακόμα και για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο εντολέας μου έδωσε μια κροτίδα την ώρα του χορού και ο κ. Μουγκοπέτρος την άναψε. Αυτό είναι δεδομένο, το έχει πει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, και ενώ νοσηλευόταν. Αυτό έγινε 6.30 το πρωί», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος Ανδρέας Βαγγόπουλος.

«Εμείς δεν έχουμε κληθεί να δώσουμε εξηγήσεις μέχρι και σήμερα. Δεν μας έχει καλέσει κανείς. Θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση πήρε ποινικές διαστάσεις χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να στοιχειοθετούνται αδικήματα -πέραν της κατοχής μίας κροτίδας, η οποία είναι αδίκημα, όπως και της χρήσης. Αυτό είναι ένα πλημμέλημα. Δεν μπορούμε, όμως, να κάνουμε υπέρβαση, και να φτάνουμε από το αδίκημα να λέμε ότι ένας καρδιακός, αδελφικός φίλος, είχε πρόθεση να σκοτώσει. Αν είναι ποτέ δυνατόν να είχε πρόθεση να σκοτώσει έναν φίλο, που πήγαιναν μαζί στα πανηγύρια», συνέχισε ο ίδιος.

«Εμείς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταθέσουμε μήνυση για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση και για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, γιατί πια αυτή η συμπεριφορά υπερέβη το μέτρο», τόνισε ο δικηγόρος του πρώην φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου.

«Από τον δικό μου εντολέα δεν αναρτήθηκε καμία φωτογραφία. Τον δικό μου εντολέα τον φωτογράφισε κάποιος, ως θαμώνα του τραπεζιού, στο οποίο τραπέζι υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, τους οποίους επίσης εκπροσωπώ, και οι οποίοι έχουν στείλει και αυτοί εξώδικο, διότι προσβάλλονται με αυτούς τους χειρισμούς, ενώ δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση», ξεκαθάρισε ο ίδιος, κλείνοντας.