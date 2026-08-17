Άρης Μουγκοπέτρος: «Μέχρι να ανέβω στην πίστα, έκανα περίπου μιάμιση ώρα, γιατί χαιρετούσα τον κόσμο» - iefimerida.gr

Για την μεγάλη απήχηση που έχουν οι εμφανίσεις του σε πανηγύρια μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, κάνοντας λόγο για «λαϊκό προσκύνημα» που δεν μπορούσε να φανταστεί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Άρης Μουγκοπέτρος δηλώνει πιο δυνατός από ποτέ, επιστρέφοντας στη δουλειά του ενάμιση χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων του. Το ατύχημα δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει την καριέρα του στο κλαρίνο.

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπερνά κάθε προσδοκία, με τον μουσικό να χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του «λαϊκό προσκύνημα». Η αγάπη που δέχεται αποτελεί γι' αυτόν μια απίστευτα μεγάλη και απρόσμενη δύναμη.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και όσοι δεν συχνάζουν σε πανηγύρια, τον προσεγγίζουν για να του μιλήσουν και να αντλήσουν δύναμη από τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη δυσκολία, δημιουργώντας ένα έντονα συγκινητικό κλίμα.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποδίδει τη δύναμή του στην πίστη του στον Θεό και στις προσευχές του. Αν και ήταν βέβαιος ότι θα ξανάπαιζε, η τεράστια αγάπη του κόσμου τον εξέπληξε.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου επέστρεψε στις πίστες περίπου έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του, έπειτα από ατύχημα με κροτίδα σε γλέντι το Πάσχα του 2025.

Αν και έχασε δύο δάχτυλα, ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας και βρέθηκε μπροστά στο κοινό του, με τον ίδιο να τονίζει πως ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα λάβει τόση αγάπη από τον κόσμο.

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Άρης Μουγκοπέτρος: «Νιώθω πιο δυνατός από ποτέ»

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε αρχικά: «Αυτή τη φορά είμαι πολύ καλύτερα. Νιώθω πιο δυνατός από ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ, καταρχήν, που έχω επιστρέψει στη δουλειά μου. Είχα ενάμιση χρόνο σχεδόν απουσία. Έχουν ακρωτηριαστεί δύο από τα δάχτυλα από τα πέντε που είχα».

Αναφερόμενος στην αγάπη που δέχεται από τον κόσμο, ο μουσικός δήλωσε: «Η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτα μεγάλη δύναμη. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται και να το ακούμε συνέχεια, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή το ζω σε κάθε εμφάνιση στο έπακρο, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να φανταστώ, θα τολμήσω να πω, ότι γίνεται στην κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα».

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«Βλέπεις τέσσερις χιλιάδες κόσμο, πέντε χιλιάδες κόσμο»

Συνεχίζοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε ότι στα πανηγύρια, στα οποία εμφανίζεται, έρχονται πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών απλά για να του συζητήσουν μαζί του και να του εκμυστηρευτούν πως άντλησαν δύναμη από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε όσα του συνέβησαν: «Έρχονται παιδάκια, κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε σε πανηγύρια, για να έρθουν να μου μιλήσουν, να μου πουν ένα πρόβλημά τους, να μου πουν ότι και αυτοί παίρνουν δύναμη από τη δύναμη που εγώ δεν καταλαβαίνω, η αλήθεια είναι, ότι δίνω. Γιατί μου φαίνεται αυτονόητο το να μην τα παρατάς και ότι σε κάθε δυσκολία να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Είναι συγκινητικό. Όταν πηγαίνεις σε κάποια δουλειά και βλέπεις τέσσερις χιλιάδες κόσμο, πέντε χιλιάδες κόσμο και βλέπεις πραγματικά την αγάπη αυτή να κυλάει άφθονα και να τη λαμβάνεις με την ενέργειά της, δεν μπορώ να πω τίποτα».

«Δεν φοβήθηκα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ξαναπαίξω»

Ο γνωστός μουσικός έκανε και μια ιδιαίτερη αναφορά στον Θεό, σημειώνοντας πως για εκείνον αποτέλεσε πηγή δύναμης στις δύσκολες στιγμές που πέρασε: «Πραγματικά, νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα έχει βοηθήσει ο Θεός μας. Επειδή όλο αυτό το διάστημα η δύναμη που πήρα ήταν ξεκάθαρα από τη δύναμη του Θεού και από τις προσευχές μου που ακούστηκαν και μου έδωσε αυτό το να ξαναζήσω αυτό που δεν είχα ζήσει. Δεν φοβήθηκα, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ξαναπαίξω. Απλά δεν ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω και αυτή την τεράστια αγάπη. Πήγαμε σε μία από τις εκδηλώσεις, την πρώτη στην Αθήνα που έκανα, και θυμάμαι ότι για να πάω από το ένα σημείο μέχρι να ανέβω στην πίστα, έκανα περίπου μιάμιση ώρα. Γιατί χαιρετούσα τον κόσμο».

