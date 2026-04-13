O Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο, ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα - iefimerida.gr

ΖΩΗ

O Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο, ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα

Αρης Μουγκοπέτρος
Αρης Μουγκοπέτρος / facebook
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα ﻿και τον ακρωτηριασμό των δακτύλων του, ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει και πάλι κλαρίνο.

Ο μουσικός ανέβασε sta social media βίντεο να κάθεται σε Πασχαλινό τραπέζι και να παίζει το κλαρίνο του μπροστά σε φίλους του, στέλνοντας μήνυμα ι δύναμη και αισιοδοξίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι, βρε παιδιά, τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος τραυματίστηκε πριν έναν χρόνο.

Βίντεο: Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

Προ ημερών μιλώντας στον Alpha, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα. Παράλληλα, είχε μιλήσει για τους κινδύνους που ελλοχεύουν οι κροτίδες και τα βεγγαλικά.

«Με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρότι πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα και στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ κροτίδα Πάσχα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ