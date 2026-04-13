O Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο, ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα - iefimerida.gr

Έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα ﻿και τον ακρωτηριασμό των δακτύλων του, ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει και πάλι κλαρίνο.



Ο μουσικός ανέβασε sta social media βίντεο να κάθεται σε Πασχαλινό τραπέζι και να παίζει το κλαρίνο του μπροστά σε φίλους του, στέλνοντας μήνυμα ι δύναμη και αισιοδοξίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι, βρε παιδιά, τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος τραυματίστηκε πριν έναν χρόνο.

Βίντεο: Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

Προ ημερών μιλώντας στον Alpha, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε εκφράσει την επιθυμία του να επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα. Παράλληλα, είχε μιλήσει για τους κινδύνους που ελλοχεύουν οι κροτίδες και τα βεγγαλικά.

«Με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρότι πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα και στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.