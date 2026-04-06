Άρης Μουγκοπέτρος: Απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του φίλου του που του έδωσε την κροτίδα-Τα χρέη και η άσχημη οικονομική κατάσταση - iefimerida.gr

Αναπάντεχη εξέλιξη στην υπόθεση με την κροτίδα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του αποκάλυψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου σε νέα τηλεοπτική εμφάνισή του έκανε γνωστό ότι απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του φίλου του που του είχε δώσει την κροτίδα τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα πέρυσι, στη διάρκεια γλεντιού στα Τριπόταμα Καλαβρύτων.

«Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος σε συνέντευξή του στην «Αυτοψία» του Αντώνη Σρόιτερ μίλησε ακόμα για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, ενώ αναφέρθηκε και στη δικαστική διαμάχη με το φίλο που του έδωσε την κροτίδα.

«Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή», είπε χωρίς δισταγμό ο Άρης Μουγκοπέτρος, για να προσθέσει: «Πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι’ αυτούς. Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να… ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα».

«Πήρα την απόφαση να αποσύρω τις κατηγορίες»

Στη συνέχεια, ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε την πρόθεσή του να μη συνεχίσει τη δικαστική διαμάχη με το φίλο του για την κροτίδα. «Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν έχω πει ακόμα δημόσια. Με οδήγησαν οι προσευχές μου και ο πνευματικός μου στο να πάρω αυτή την απόφαση και να βρω την ηρεμία μέσα μου. Αυτό που έκανα ήταν να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο που επικαλείται ότι είναι “αδελφικός μου φίλος”. Έτσι έβγαινε και έλεγε. Και αυτό θέλησα να το κάνω για δύο λόγους» είπε αρχικά.

Καταλήγοντας τόνισε: «Για μένα κλείνει οριστικά και αμετάκλητα και να πω και την αλήθεια από τότε έχω ηρεμήσει που πήρα αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση την πήρα πριν δυο εβδομάδες. Έχουν μιλήσει οι δικηγόροι μεταξύ τους και το έχουμε διευθετήσει ούτως ώστε να πάρει το δρόμο αυτό. Έχει κάνει κι αυτός κάποιες μηνύσεις, θέλει να τις κρατήσει, να απολογηθώ και για αυτές, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Εγώ αυτό που είναι να κάνω είναι ότι θέλω να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες. Ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Τα περιμένω όλα από όλους. Οπότε, αν θέλει ας το συνεχίσει, ας το συνεχίσει».