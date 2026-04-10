Άρης Μουγκοπέτρος: «Παίζω όπως έπαιζα, προσπαθώ να παίξω καλύτερα -Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα» - iefimerida.gr

Την επιθυμία του να επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα εξέφρασε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά το ατύχημα που είχε με την κροτίδα που έσκασε στο χέρι του.

Ο δεξιοτέχνης το κλαρίνου μίλησε σε ζωντανή σύνδεση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από κροτίδες και βεγγαλικά, με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ που προηγήθηκε, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς τους γονείς που θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους.



Άρης Μουγκοπέτρος: «Στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι»

«Με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρότι πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα και στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη των γονέων, λέγοντας: «Σαν γονιός θα πω να μεριμνήσουν καλύτερα για το τι παίρνουν τα παιδιά τους στα χέρια τους, αν δεν θέλουν να δουν το χέρι των παιδιών τους… γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό», σημείωσε, δείχνοντας τα ακρωτηριασμένα δάχτυλα του.

Κλείνοντας, τόνισε: «Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω. Παίζω όπως έπαιζα και προσπαθώ να παίξω καλύτερα. Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα».



Το ατύχημα με την κροτίδα πριν από έναν χρόνο

Τον Απρίλιο του 2025, κατά τη διάρκεια γλεντιού, μια κροτίδα εξερράγη στο χέρι του Άρη Μουγκοπέτρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό. Μετά από πολλαπλά χειρουργεία, κατάφερε να επιστρέψει στη μουσική, παίζοντας πλέον κλαρίνο με τα δάχτυλα που του απέμειναν. Πριν λίγες μέρες δήλωσε ότι «απέσυρε τις κατηγορίες» εναντίον του φίλου που του έδωσε την κροτίδα, αναφέροντας πως θέλει να προχωρήσει τη ζωή του.

