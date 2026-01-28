Άρης Μουγκοπέτρος: Έκοψε τα μαλλιά του και τα πρόσφερε σε καρκινοπαθείς -Το μήνυμά του [εικόνα] - iefimerida.gr

«Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αρης Μουγκοπέτρος αποκαλύπτοντας ότι έκοψε και χάρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς.

Είναι μία πράξη αγάπης και προσφοράς για εκείνους που χαρίζουν μαλλιά για να γίνουν περούκα προς εκείνους που έχουν χάσει τα δικά τους.

«Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους»

Οπως σημείωσε ο μουσικός «Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

“Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός”, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο.

Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη. Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος.