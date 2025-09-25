Άριελ Κωνσταντινίδη: Πολλές φορές δείλιασα, αναρωτήθηκα μήπως η εγκυμοσύνη μού είχε γίνει έμμονη ιδέα - iefimerida.gr

Στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την απόφασή της να γίνει εκ νέου μητέρα στα 54 της, αλλά και στους ενδοιασμούς που είχε αναφέρθηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Η γνωστή ηθοποιός γέννησε το τρίτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, στις 8 Αυγούστου, με την ίδια να διανύει τώρα μία από τις ωραιότερες περιόδους της ζωής της, βιώνοντας εκ νέου τη χαρά της μητρότητας.

Μιλώντας στην εφημερίδα OnTime, η Άριελ Κωνσταντινίδη αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μέσω Διαδικτύου για την πρόσφατη εγκυμοσύνη της, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν την αγγίζουν.

«Δεν το πήρα προσωπικά, διότι είναι σα να δίνω μια παράσταση, ή σα να είμαι ζωγράφος, και να φτιάχνω έναν πίνακα. Έκανα ένα δημιούργημα, λοιπόν, και είναι τι αφορμή σου δίνει εσένα και τι σου ξυπνάει. Δεν το πήρα προσωπικά, αλίμονο. Και ένας καλλιτέχνης αυτό κάνει, σου δίνει μια αφορμή για να σκεφτείς, σου ξυπνάει συναισθήματα», είπε χαρακτηριστικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

«Αυτά, λοιπόν, που είπαν αυτές οι γυναίκες για εμένα έχουν να κάνουν με τη δική τους ζωή, τους φόβους τους, τα θέλω τους, τους συμβιβασμούς τους, ενδεχομένως τη δειλία τους ή τις επιθυμίες τους που δεν κάνανε πράξη. Οπότε δεν με αγγίζουν. Ίσα ίσα που μπορώ να σου πω ότι σκέφτομαι “α, τι ωραία. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, όλο αυτό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που ξυπνάει τόσα συναισθήματα”. Αλίμονο αν ξυπνούσε μόνο θετικά συναισθήματα. Κάτι δεν θα πήγαινε καλά, θα ήταν ψεύτικο», πρόσθεσε.

Άριελ Κωνσταντινίδη για τη γέννηση της κόρης της: Ένιωσα ότι ήταν και μια αποστολή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι, κάποιες φορές στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αναρωτήθηκε μήπως η απόκτηση ενός ακόμη παιδιού τής είχε γίνει έμμονη ιδέα.

«Ήμουν αποφασισμένη, όμως πολλές φορές δείλιασα, σταμάτησα, αναρωτήθηκα μήπως μου έχει γίνει έμμονη ιδέα. Για να το θέλω τόσο πολύ, τι κρύβει αυτό; Και κρύβονταν πολλά πίσω από την απόφασή μου. Τελικά ένιωσα ότι ήταν και μια αποστολή. Ακριβώς επειδή εγώ είμαι το τρίτο παιδί της οικογένειας, ήμουν στο να σώσω την οικογένεια. Ήθελα, λοιπόν, εγώ η ίδια να γεννήσω το τρίτο μου παιδί, αλλά δεν θα σώσω κανέναν», σημείωσε.

Ακόμη, η Άριελ Κωνσταντινίδη διευκρίνισε ότι δεν θέλησε να μοιραστεί πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση, αφού κάθε γυναίκα ακολουθεί τη δική της διαδρομή: «Πολλές γυναίκες έχουν απευθυνθεί σε εμένα ακριβώς γιατί είχε να κάνει με το ότι “ξέρεις, προσπαθώ τόσα χρόνια. Πού πήγες, τι έκανες, πώς τα κατάφερες;”. Σε πολλά μηνύματα απάντησα και είπα ότι τα δικά μου βήματα δεν είναι και τα δικά σου. Τα δικά μου βήματα είναι προσωπικά και, αν έχεις πάρει τα βήματα μου, μπορεί να μη φτάσεις στον ίδιο προορισμό».

Αναφερόμενη, τέλος, στην απόφασή της να αποκτήσει την κόρη της με τη βοήθεια δότη σπέρματος, η ηθοποιός τόνισε: «Δεν είχα κανένα θέμα με την επιλογή που έκανα. Το παιδί είναι δικό μου. Είναι μέσα από τη σάρκα μου, μέσα από το αίμα μου, μέσα από τα κόκαλά μου, δεν διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα μου δυο παιδιά -μόνο σε σχέση με τον πατέρα τους».