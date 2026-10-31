Αρχιτέκτονας: «Σε περίπτωση υγρασίας, κολλήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στον τοίχο για λίγες ημέρες» - iefimerida.gr

Η υγρασία στους τοίχους αποτελεί ένα συνηθισμένο πρόβλημα κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία πέφτει και αρχίζουν οι πρώτες βροχές μετά το καλοκαίρι.

Ωστόσο, πριν προχωρήσετε σε επισκευές ή δαπανηρές εργασίες, μπορείτε να δοκιμάσετέ ένα απλό κόλπο χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο.

Σύμφωνα με τον Ισπανό αρχιτέκτονα Μαξίμο Καμπαγέρο ο οποίος μίλησε στο linternaute.com, το σημαντικότερο για την αντιμετώπιση της υγρασίας είναι να εντοπιστεί πρώτα η πραγματική αιτία της. Όπως εξηγεί, διαφορετικοί τύποι υγρασίας απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση, ενώ οι επισκευές χωρίς σωστή διάγνωση ενδέχεται να αποδειχθούν προσωρινές και ανεπαρκείς.

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Οι τρεις βασικοί τύποι υγρασίας που εμφανίζονται στο σπίτι

Σύμφωνα με τον Μαξίμο Καμπαγέρο, η υγρασία σε ένα σπίτι μπορεί να οφείλεται σε τρεις διαφορετικές αιτίες.

Η πρώτη είναι η υγρασία από συμπύκνωση, η οποία προέρχεται από το εσωτερικό του σπιτιού. Η δεύτερη είναι η υγρασία από διείσδυση νερού, που συνδέεται με προβλήματα στεγανότητας και η τρίτη είναι η ανερχόμενη υγρασία μέσω τριχοειδούς δράσης, κατά την οποία οι τοίχοι απορροφούν νερό από το έδαφος και το μεταφέρουν προς τα πάνω.

Η διάκριση μεταξύ αυτών των περιπτώσεων είναι καθοριστική, καθώς καθεμία απαιτεί διαφορετική λύση.

Κατά τους ψυχρότερους μήνες, η υγρασία μπορεί να εμφανιστεί στους τοίχους, στις γωνίες και στα ταβάνια, συχνά χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτή.

Παράλληλα, η λειτουργία της θέρμανσης και το σφράγισμα των παραθύρων και των ανοιγμάτων περιορίζουν την ανανέωση του αέρα, ευνοώντας τη συμπύκνωση υδρατμών, ιδιαίτερα στα πιο κρύα δωμάτια ή σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό.

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Επιπλέον, τα συχνά ντους, το μαγείρεμα χωρίς κατάλληλο σύστημα εξαερισμού και η περιορισμένη κυκλοφορία του αέρα δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση σταγονιδίων νερού, μούχλας και μαύρων σημαδιών στους τοίχους.

Το τεστ με το αλουμινόχαρτο

Για να διαπιστώσετε από πού προέρχεται η υγρασία, ο Μαξίμο Καμπαγέρο προτείνει μια ιδιαίτερα απλή δοκιμή που δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και λίγη αυτοκόλλητη ταινία.

Η διαδικασία είναι απλή:

Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο.

Κολλήστε το στον τοίχο χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη ταινία.

Αφήστε το στη θέση του για 48 ώρες.

Στη συνέχεια, ελέγξτε σε ποια πλευρά του αλουμινόχαρτου έχουν σχηματιστεί σταγονίδια νερού.

Ενδείξεις για την προέλευση της υγρασίας

Εάν τα σταγονίδια εμφανιστούν στην εξωτερική πλευρά του αλουμινόχαρτου, δηλαδή στην πλευρά που βλέπει προς το δωμάτιο, τότε ο τοίχος είναι στεγνός και η υγρασία προέρχεται από το εσωτερικό του σπιτιού.

Πρόκειται για ένδειξη συμπύκνωσης, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με καλύτερο αερισμό, εγκατάσταση εξαεριστήρα ή χρήση αφυγραντήρα.

Αντίθετα, εάν τα σταγονίδια σχηματιστούν στην πλευρά του αλουμινόχαρτου, που εφάπτεται στον τοίχο, τότε το νερό προέρχεται από έξω. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα, είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα εισροής νερού ή ανεπαρκούς στεγανοποίησης.

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Η αντιμετώπιση απαιτεί τότε έλεγχο και επισκευή σημείων όπως η στέγη, οι αρμοί ή η εξωτερική όψη του κτιρίου.

Γιατί δεν αρκεί να βάψετε έναν τοίχο που έχει υγρασία

Ένα από τα συχνότερα λάθη στην αντιμετώπιση της υγρασίας είναι η προσπάθεια να καλυφθούν απλώς τα ορατά σημάδια, χωρίς να εντοπιστεί η αιτία που τα προκαλεί.

Όπως επισημαίνει ο Καμπαγέρο, το βάψιμο πάνω από τις προβληματικές επιφάνειες, η εφαρμογή προϊόντων κατά της μούχλας ή η τοποθέτηση νέων επενδύσεων χωρίς να έχει αντιμετωπιστεί η πηγή της υγρασίας δεν λύνουν ουσιαστικά το πρόβλημα. Αντίθετα, απλώς καθυστερούν την επανεμφάνισή του.

Γι' αυτό, πριν προχωρήσετε σε εργασίες ανακαίνισης ή ξοδέψετε χρήματα για επισκευές, είναι σημαντικό να διαπιστώσετε τι προκαλεί την υγρασία.

Ένα απλό τεστ με αλουμινόχαρτο μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό της και να σας βοηθήσει να αποφύγετε άσκοπες δαπάνες.