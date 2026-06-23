Αρχιτέκτονας: Οι μικρές κουζίνες λειτουργούν καλύτερα όταν ο πάγκος παραμένει ελεύθερος για κόψιμο, προετοιμασία τροφίμων, μαγείρεμα ή ζύμωμα - iefimerida.gr

Η κουζίνα είναι ο χώρος του σπιτιού που απαιτεί τη μεγαλύτερη οργάνωση, ιδιαίτερα όταν είναι μικρή σε τετραγωνικά.



Η τάξη δεν σχετίζεται μόνο με την αισθητική, αλλά και με την καθημερινή λειτουργικότητα και την αίσθηση ευεξίας. Μια σωστά οργανωμένη κουζίνα διευκολύνει τις καθημερινές δουλειές και μας επιτρέπει να κινούμαστε στον χώρο της αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό, ο πάγκος εργασίας πρέπει να παραμένει ελεύθερος από αντικείμενα και συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση.

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Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν απαιτείται περισσότερος αποθηκευτικός χώρος, ποια αντικείμενα θα πρέπει να παραμένουν σε κοινή θέα. Η αρχιτέκτονας και διευθύνουσα σύμβουλος του Yeyé Estudio, Πάουλα Μένα, σε συνέντευξη στο El Mueble υποστηρίζει ότι κάθε λύση πρέπει να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες και στις συνήθειες των χρηστών. Σύμφωνα με την ίδια, σε ένα μικρό σπίτι ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος και όσο λιγότερα αντικείμενα είναι στο οπτικό μας πεδίο, τόσο μεγαλύτερη είναι η αίσθηση ευρυχωρίας και τάξης. Η αρχιτέκτονας εξηγεί ότι συνήθως οι άνθρωποι συγκεντρώνουν περισσότερα αντικείμενα από όσα χωράει ο χώρος τους με αποτέλεσμα να αναζητούν λύσεις αποθήκευσης. Ωστόσο το σημαντικότερο είναι να προσαρμόσουν τον αποθηκευτικό χώρο στις πραγματικές τους ανάγκες και να σχεδιάσουν την κουζίνα ανάλογα με τον τρόπο που την χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους.



Ποια αντικείμενα πρέπει να παραμένουν στον πάγκο της κουζίνας



Όσον αφορά τα αντικείμενα που πρέπει να παραμένουν στον πάγκο, η ειδικός επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Η επιλογή εξαρτάται αποκλειστικά από τις καθημερινές συνήθειες κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, κάποιος που προετοιμάζει καθημερινά το πρωινό του στο σπίτι μπορεί να χρειάζεται να έχει εύκολα προσβάσιμη την καφετιέρα, την τοστιέρα ή τον βραστήρα. Για κάποιον άλλον όμως αυτα΄υα αντικείμενα μπορεί να καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο και να τον εμποδίζουν σε μία άλλη εργασία.



Το ερώτημα λοιπόν για την ίδια δεν είναι τι είναι απαραίτητο να έχουμε έξω, αλλά τι χρησιμοποιούμε πραγματικά κάθε μέρα.



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Η Μένα συμβουλεύει να αποθηκεύονται οι συσκευές που χρησιμοποιούνται μόνο περιστασιακά όπως μπλέντερ, πολυκόφτες, φριτέζες αέρος, αποχυμωτές και πολυμηχανήματα κουζίνας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πάγκος εργασίας προορίζεται να είναι μια επιφάνεια εργασίας, όχι μια έκθεση αντικειμένων», λέει και τονίζει: «πρέπει να προορίζεται κυρίως για εργασία: κοπή, προετοιμασία φαγητού, μαγείρεμα ή ζύμωμα ζύμης. Αν τον γεμίσουμε με μόνιμα αντικείμενα, χάνουμε από τα μάτια μας την πιο σημαντική λειτουργία αυτής της επιφάνειας».

Τι λύση προτείνει όμως για να αποσυμφορηθεί ο πάγκος της κουζίνας; Για την ίδια, η καλύτερη επιλογή είναι η δημιουργία ειδικής γωνιάς πρωινού ή ειδικής μονάδας για μικροσυσκευές. Σημειώνει επίσης ότι τα ψηλά ντουλάπια από το δάπεδο έως την οροφή, που είναι εξοπλισμένα με εσωτερικές πρίζες, επιτρέπουν την αποθήκευση και ταυτόχρονη εύκολη χρήση συσκευών όπως καφετιέρες και τοστιέρες. Τέλος, σημειώνει ότι λειτουργούν πολύ καλά τα συρτάρια που προορίζονται για μικρές ηλεκτρικές συσκευές, όπου μπορούν να αποθηκεύονται με εύκολη πρόσβαση εκείνες που χρησιμοποιούνται συχνά, αλλά όχι απαραίτητα καθημερινά.