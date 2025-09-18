Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε αστρονομικό ποσό για να τραγουδήσει για την Εθνική ομάδα μπάσκετ - iefimerida.gr

Μια αποκάλυψη που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν, έκανε στην εκπομπή “Happy Day” η Τίνα Μεσσαροπούλου και αφορά τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, κατά την επιστροφή της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Λετονία και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, είχαν αποφασίσει να το διασκεδάσουν στα μπουζούκια και ζήτησαν να το κάνουν υπό τα τραγούδια του Αργυρού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ωστόσο, σύμφωνα με την Μεσσαροπούλου, φέρεται να ζήτησε το ποσό των 100.000 ευρώ (συν τα λειτουργικά κόστη) για να κάνει μία εμφάνιση εκτός προγράμματος.

Τα λεφτά ωστόσο είναι… υπερβολικά κι αυτό έκανε τους ανθρώπους της ομοσπονδίας να στραφούν αλλού. Το Poseidonio άνοιξε αφιλοκερδώς και ο Θοδωρής Φέρρης έκανε μία επιπλέον εμφάνιση, με την εθνική ομάδα (η ομοσπονδία συγκεκριμένα) να πληρώνει μόνο τα έξοδα για το προσωπικό.

Οπως σημειώνει το ρεπορτάζ, ο Αργυρός προσπάθησε μετά να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας για να κάνει διαφορετικό deal, αλλά είχε ήδη κλείσει η συμφωνία για το Posidonio.