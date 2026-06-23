Κωνσταντίνος Αργυρός-Δήμος Αναστασιάδης: Η συναυλία στα Χανιά για τον 17χρονο που παλεύει με τον καρκίνο [βίντεο] - iefimerida.gr

Με σύνθημα «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο», ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Δήμος Αναστασιάδης ένωσαν τις φωνές τους σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία.

Η σπουδαία βραδιά ανθρωπιάς, ελπίδας και κοινωνικής προσφοράς εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Εθνικό Στάδιο Χανίων με αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη ενός 17χρονου που δίνει μια σκληρή μάχη με επιθετική μορφή καρκίνου.

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Η ανταπόκριση του κοινού της Κρήτης ήταν συγκλονιστική, γεμίζοντας ασφυκτικά το στάδιο και μετατρέποντας τη μουσική εκδήλωση σε μια έμπρακτη πράξη αγάπης.

Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα Κωνσταντίνος Αργυρός και Δήμος Αναστασιάδης

Η πρωτοβουλία συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ανταποκρίνεται αμέσως στο κάλεσμα, θέτοντας τη δημοφιλία του στην υπηρεσία του ιερού αυτού σκοπού.

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Στη σκηνή τον πλαισίωσε ο Δήμος Αναστασιάδης, ενώ το «παρών» έδωσαν και ντόπιοι καλλιτέχνες, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό μουσικό υπερθέαμα με έντονο το κρητικό στοιχείο. Το σύνολο των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθεί απευθείας για την κάλυψη των δαπανών νοσηλείας του νεαρού Μάνου.

Ρίγη συγκίνησης με το μήνυμα του 17χρονου από τις ΗΠΑ

Η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς σημειώθηκε όταν προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου οπτικογραφημένο μήνυμα του 17χρονου.

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Ο Μάνος, ο οποίος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο χημειοθεραπειών στην Ελλάδα, νοσηλεύεται πλέον σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο νεαρός παρακολούθησε τη συναυλία ζωντανά μέσω κινητού τηλεφώνου από το κρεβάτι του νοσοκομείου, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα, στέλνοντάς του ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν είναι μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

