Ο Αργύρης Ξάφης για το… ανέκδοτο της ζωή του: «Μου είχαν προτείνει να πάρω μετοχές στην Google όταν ήμουν μαθητής»

Μέτοχος της Google θα μπορούσε να είναι ο Αργύρης Ξάφης και μάλιστα όταν ο τεχνολογικός κολοσσός ήταν στα σπάργανα και παντελώς άγνωστος στο κοινό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αργύρης Ξάφης, ασχολούμενος με το διαδίκτυο από τη δεκαετία του '90, βρέθηκε μπροστά στην ευκαιρία να επενδύσει στη Google. Οι δημιουργοί της τότε αναζητούσαν μικρά κεφάλαια, προσφέροντας μερίδιο στην υπό σύσταση εταιρεία τους.

Όντας μαθητής, δεν προχώρησε στην επένδυση καθώς δυσκολευόταν να εξηγήσει στον πατέρα του την ανάγκη αποστολής χρημάτων σε αγνώστους στην Αμερική για ένα εγχείρημα που ούτε ο ίδιος δεν κατανοούσε πλήρως.

Σήμερα αντιμετωπίζει το περιστατικό ως ένα «ανέκδοτο της ζωής» και όχι ως χαμένη οικονομική ευκαιρία. Δηλώνει πως δεν έχει καλή σχέση με τα χρήματα, καθώς προτιμά να ζει απλά, απολαμβάνοντας ταξίδια και μουσική.

Η ενασχόλησή του με την τεχνολογία συνεχίστηκε, οδηγώντας τον να στηρίξει από νωρίς το bitcoin. Ως «φρικιό της τεχνολογίας», συνέβαλε στη δημιουργία των πρώτων bitcoin club για την ενημέρωση του κοινού στην Ελλάδα.

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, λόγω της ενασχόλησής του με την τεχνολογία από τα μαθητικά του χρόνια, είχε βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο να επενδύσει στην εταιρεία, την εποχή που οι δημιουργοί της εργάζονταν ακόμη σε ένα γκαράζ.

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Μάλιστα εξήγησε γιατί δεν προχώρησε τότε στην επένδυση των 100-150 δολαρίων, αντιμετωπίζοντας σήμερα την ιστορία περισσότερο ως ένα αστείο περιστατικό της ζωής του.

Αργύρης Ξάφης: «Δεν υπήρχε η Google με την έννοια που υπάρχει τώρα»

Μιλώντας σε εκπομπή «Στούντιο 4», στην οποία ήταν καλεσμένος ο Αργύρης Ξάφης θυμήθηκε την περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 που άρχισε να ασχολείται με το διαδίκτυο και αναφέρθηκε στους νεαρούς δημιουργούς της Google.

Όπως είπε, τότε αναζητούσαν ανθρώπους πρόθυμους να συνεισφέρουν μικρά ποσά με αντάλλαγμα μερίδιο στην εταιρεία: «Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ίντερνετ, δεν υπήρχε η Google με την έννοια που υπάρχει τώρα. Ήταν κάτι πιτσιρικάδες σε ένα γκαράζ που ήθελαν να φτιάξουν μια μηχανή αναζήτησης, που θα ψάχνει όλες τις σελίδες που υπήρχαν οι οποίες ήταν… 50, όχι όπως είναι τώρα. Έψαχναν λοιπόν από όλο τον κόσμο, όσοι ελάχιστοι πολίτες μπορούσαν να δώσουν 100-150 δολάρια και θα τους έδιναν ένα κομμάτι από την εταιρεία που μόλις είχαν φτιάξει που λεγόταν Google».

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«Δεν σκεφτόμουν αυτά τα δολάρια που δεν έδωσα»

Επειδή ήταν ακόμη μαθητής, δυσκολευόταν να ζητήσει από τον πατέρα του να στείλει χρήματα σε αγνώστους στην Αμερική, για μια επένδυση που ούτε ο ίδιος καταλάβαινε πλήρως: «Τότε ήμουν ακόμα στο σχολείο και έπρεπε να πάω να εξηγήσω στον πατέρα μου ότι πρέπει να στείλω 100-150 δολάρια στην Αμερική, σε κάποιους αγνώστους. Τι να εξηγήσω; Ο πατέρας μου δεν καταλάβαινε καν τι είναι ο υπολογιστής. Δεν ήξερα κι εγώ τι ακριβώς θα ήταν αυτό».

Ο ηθοποιός διευκρίνισε πάντως ότι, βλέποντας τη μετέπειτα πορεία της Google, δεν σκέφτεται τα χρήματα που θα μπορούσε να είχε κερδίσει: «Δεν σκεφτόμουν αυτά τα δολάρια που δεν έδωσα. Πιο πολύ το ανέκδοτο σκεφτόμουν, πώς θα το έφτιαχνα. Σαν ένα ανέκδοτο της ζωής».

Για τη σχέση του με τα χρήματα απάντησε: «Καθόλου καλή γιατί. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ξυπνάω από το πρωί μέχρι το βράδυ που λέω πως θα βγάλω χρήματα. Ζω με ελάχιστα, με όλα αυτά που χρειάζομαι. Μου αρέσει να περνάω όμορφα. Αγαπάω τη μουσική και τα ταξίδια».

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«Φρικιό της τεχνολογίας είμαι και ήμουν πάντα»

Ενώ για την ενασχόλησή του με το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα ο Αργύρης Ξάφης περιέγραψε: «Φρικιό της τεχνολογίας είμαι και ήμουν πάντα, άρρωστος με αυτό το πράγμα. Οπότε όταν ξεκίνησε αυτό το κόνσεπτ, εγώ το γνώρισα το 2011, που ήθελα πάρα πολύ τεχνολογικά να το στηρίξω, ότι αυτό θα μας απελευθερώσει από όλα αυτά τα ζητήματα, ότι δεν πιστεύω τις τράπεζες ως ενδιάμεσο, στο μυαλό μου όλα αυτά, προσωπικά θέματα, αυτό έφερνε μια λύση σε αυτό το κομμάτι, οπότε ως τεχνοφρικιό αποφάσισα να το στηρίξω και γι αυτό έμπλεξα.

Πιο πολύ στηρίζοντας το δίκτυο και τη καινούργια τεχνολογία, που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα δείχνει η τηλεόραση την τιμή, την άνοδο και την πτώση. Λέγαμε ότι θα είναι κάτι μεταξύ μας, να έχουμε να παίζουμε. Οπότε είμαι από τους πρώτους που φτιάξαμε τα bitcoin club για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Τώρα πριν από δύο εβδομάδες επειδή πέρασε ένας καινούργιος νόμος πάρα πολύ σημαντικός για την φορολογία των crypto και όλα αυτά, είχαμε ενημέρωση από δικηγόρους, λογιστές όλα τα μέλη».

