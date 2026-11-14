Απρόσμενη πτώση για την Έμα Γουάτσον πριν μπει σε πάρτι στο Λος Άντζελες [βίντεο]

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά την άφιξη της Έμα Γουάτσον σε πάρτι του περιοδικού GQ την περασμένη Πέμπτη στο ξενοδοχείο Chateau Marmont του Λος Άντζελες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Βρετανίδα ηθοποιός αντιμετώπισε την πτώση της με ψυχραιμία και γέλιο μπροστά στους παρευρισκόμενους και τους φωτογράφους. Σηκώθηκε αμέσως, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της από την άτυχη στιγμή στην είσοδο της εκδήλωσης.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η Έμα Γουάτσον κατευθύνθηκε προς τον χώρο του πάρτι. Τη συνόδευε ένας άνδρας που φορούσε μαύρο σακάκι, καθώς συνέχιζε για την εκδήλωση του περιοδικού GQ στο ξενοδοχείο Chateau Marmont.

Για τη βραδινή της εμφάνιση, επέλεξε ένα κομψό μαύρο μίνι φόρεμα. Το σύνολο συνδυάστηκε με ένα vintage παλτό του οίκου Valentino, το οποίο ήταν διακοσμημένο με χαρακτηριστικές, πολύχρωμες λεπτομέρειες.

Η 36χρονη πρωταγωνίστρια του «Χάρι Πότερ» παραπάτησε φορώντας ασπρόμαυρα ριγέ ψηλοτάκουνα παπούτσια, την ώρα που διέσχιζε την επικλινή είσοδο του ξενοδοχείου, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος διασημοτήτων.

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Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το αμερικανικό μέσο Page Six.

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Ψύχραιμη και χαμιγελαστή η Έμα Γουάτσον

Παρά την άτυχη στιγμή μπροστά στους παρευρισκόμενους και τους φωτογράφους, η Βρετανίδα ηθοποιός σηκώθηκε αμέσως και αντιμετώπισε την πτώση της με γέλιο, διατηρώντας την ψυχραιμία της.

Αμέσως μετά, κατευθύνθηκε προς τον χώρο της εκδήλωσης συνοδευόμενη από έναν ξανθό άνδρα, ο οποίος φορούσε μαύρο σακάκι χωρίς πέτα.

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Για τη λαμπερή βραδινή της εμφάνιση, η Γουάτσον επέλεξε ένα κομψό μαύρο μίνι φόρεμα, συνδυάζοντάς το με ένα vintage παλτό του οίκου Valentino, διακοσμημένο με πολύχρωμες λεπτομέρειες.

Το σύνολό της ολοκληρώθηκε με ένα χρυσό κολιέ-αλυσίδα, χρυσά σκουλαρίκια κρίκους και μια μικρή μαύρη τσάντα.

