Το κοινωνικό σχόλιο του Απόστολου Γκλέτσου: «Κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια, οι υπόλοιποι βρείτε τα με τους εαυτούς σας» [βίντεο] - iefimerida.gr

Για το πριν, το τώρα και το μετά μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος, καθώς θυμήθηκε τα πρώτα του χρόνια στην υποκριτική, ενώ αναφέρθηκε και στο πως αισθάνεται σήμερα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Με αφορμή την παράσταση «Λύκοι», ο Απόστολος Γκλέτσος εξηγεί πως το έργο, αν και κωμωδία, σχολιάζει την ελληνική κοινωνία. Παράλληλα, θεωρεί ως μεγαλύτερη παθογένεια της εποχής την έλλειψη αντίδρασης και τη «χειμερία νάρκη» των πολιτών.

Ο ηθοποιός τονίζει την αξία της οικειότητας που νιώθει από το κοινό, προτιμώντας το «Αποστόλης μας» από τις τυπικότητες. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για όσους παραπονιούνται για τη δημοσιότητα, την οποία θεωρεί αναμενόμενη συνέπεια.

Αναφερόμενος στην επαγγελματική του διαδρομή, ο Απόστολος Γκλέτσος ξεκαθαρίζει πως δεν αντιμετώπισε ποτέ ανταγωνισμό ή «πισώπλατες μαχαιριές» στο θέατρο και την τηλεόραση, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει την εμπειρία του από την πολιτική.

Ο ηθοποιός δηλώνει πως μεγαλώνει όμορφα, έχοντας πλέον συμβιβαστεί με θεμελιώδη ζητήματα της ζωής. Εξηγεί ότι έχει αποδεχτεί πλήρως και έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα της αρρώστιας αλλά και του επερχόμενου θανάτου.

Με αφορμή την παράσταση «Λύκοι», στην οποία πρωταγωνιστεί στο Μικρό Παλλάς, ο ηθοποιός γύρισε πίσω στα αρχικά χρόνια της αναγνωρισιμότητάς του και στο πως τον αντιμετώπιζε τότε ο κόσμος.

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Μάλιστα, θυμήθηκε την πρώτη φορά που κάποιος του ζήτησε αυτόγραφο, όταν συμμετείχε στη σειρά «Φάκελος Αμαζών» του αείμνηστου Μανούσου Μανουσάκη.

Απόστολος Γκλέτσος: «Δείχνει την ελληνική κοινωνία»

Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Απόστολος Γκλέτσος αναφερόμενος στους «Λύκους», παραγωγής Αθηναϊκών Θεάτρων, εξήγησε ότι το χιούμορ της παράστασης συνοδεύεται από σχόλια για την ελληνική κοινωνία: «Είναι μια παράσταση που είναι σίγουρα κωμωδία, γιατί ο κόσμος γελάει πολύ, αλλά υπάρχουν και πολλά νοήματα από κάτω. Δείχνει την ελληνική κοινωνία. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς τουμπάρουν τα πράγματα, πώς από εκεί που εσύ είσαι κάτω ξαφνικά ανεβαίνεις πάνω».

Για τα όσα θεωρεί ο ίδιος ως τη μεγαλύτερη παθογένεια της κοινωνίας σήμερα, απάντησε: «Η μεγαλύτερη παθογένεια είναι ότι δεν αντιδρά. Έχει ξαναμπεί σε εκείνη τη χειμερία νάρκη. Δεν γνωρίζω. Σε ό,τι με αφορά έχω αντιδράσει. Κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια. Οι υπόλοιποι βρείτε τα με τους εαυτούς σας».

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«Όταν μου πούνε “Αποστόλης μας”, εκεί λιώνω»

Όπως εξήγησε ο Απόστολος Γκλέτσος η οικειότητα με την οποία τον αντιμετώπιζε και τον αντιμετωπίζει ο κόσμος έχει για εκείνον μεγαλύτερη αξία από τις τυπικές προσφωνήσεις: «Βασιζόταν στην κατανόηση και στην εκτίμηση και στο ότι αγαπιόμαστε. Και όταν μου πούνε “Αποστόλης μας”, εκεί λιώνω. Γιατί το “κύριε Γκλέτσος” δεν μου αρέσει. Δεν παίρνω τίποτα στα σοβαρά, όχι τον εαυτό μου. Ότι τι; Ότι έπαιξες στην τηλεόραση; Εντάξει, οκ. Αυτό που λένε μερικοί “δεν μπορώ τη δημοσιότητα”, δηλαδή έλεος, αυτό δεν το ακούω. Δεν γελάω, στεναχωριέμαι».

Στη συνέχεια ο ηθοποιός περιέγραψε γελώντας την πρώτη φορά που κάποιος του ζήτησε αυτόγραφο: «Έκανα μια διαδρομή κάθε μέρα και πήγαινα και έπαιρνα ένα γάλα σοκολατούχο και μια τυρόπιτα. Κάθε μέρα όμως το έκανα αυτό μόλις ξύπναγα. Μου λένε “κύριε Γκλέτσο, θέλω αυτόγραφο”. Τι θέλετε; Αυτόγραφο από εμένα;».

«Κανείς δεν μου έσκαψε τον λάκκο»

Σε ερώτηση για το αν συνάντησε ανταγωνισμό στην επαγγελματική του διαδρομή, είτε στην υποκριτική, είτε στην πολιτική ξεκαθάρισε: «Κανείς δεν με είδε ανταγωνιστικά. Κανείς δεν μου έσκαψε τον λάκκο. Κανείς δεν μου έκανε μαχαιριά από πίσω στο θέατρο ποτέ. Στην τηλεόραση ποτέ. Στην πολιτική δεν θέλω να συζητήσω γι’ αυτό».

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Κλείνοντας, ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε για τη σχέση του με τον χρόνο και την αποδοχή όσων φέρνει η ζωή: «Ναι, μεγαλώνω όμορφα, με την έννοια ότι είμαι συμβιβασμένος με πολλά πράγματα. Και με τον θάνατο και με την αρρώστια ακόμα».

