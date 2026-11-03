Ο Απόστολος Λύτρας, πρώτη σειρά στο Athens Fashion Week, καμάρωσε τη σύντροφό του στην πασαρέλα [εικόνες] - iefimerida.gr

Στο Athens Fashion Week βρέθηκε ο Απόστολος Λύτρας προκειμένου να στηρίξει τη νέα σύντροφό του και μοντέλο Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη.

Ο γνωστός ποινικολόγος παρακολούθησε από την πρώτη σειρά την επίδειξη μόδας της Έλενας Τσίκλου για το «EL & JO Luxury Couture», καμαρώνοντας την 32χρονη σύντροφό του, που περπάτησε στην πασαρέλα με μια εντυπωσιακή δημιουργία.

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H Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη στην πασαρέλα του Athens Fashion Week / NDP PHOTO

O Απόστολος Λύτρας, στο Athens Fashion Week, καμαρώνει την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη στην πασαρέλα / NDP PHOTO

Η ίδια η Ηλιάνα Μαχρέμη ανέβασε στoυς λογαριασμούς της στα social media βίντεο από τη συμμετοχή της χθες στην επίδειξη μόδας, με τον Απόστολο Λύτρα να σχολιάζει κάτω από την ανάρτηση με μια κόκκινη καρδιά.

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Ποια είναι η Ηλιάνα Μαχρέμη

Μετά τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου, ο 54χρονος γνωστός ποινικολόγος εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα δημοσίως με την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, ανερχόμενο μοντέλο από την Κατερίνη.

H Ηλιάνα Μαχρέμη (ilianavickymachremi Instagram)

Η Ηλιάνα είναι 32 ετών και έχει συμμετάσχει σε αρκετούς διαγωνισμούς καλλιστείων, όπως στον Miss Universe Greece 2026, όπου έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό ως μία από τις φιναλίστ του διαγωνισμού.

Ωστόσο, η πορεία της στον θεσμό είχε μια απρόσμενη και επεισοδιακή εξέλιξη. Λίγο μετά τη λήξη του διαγωνισμού ο εθνικός οργανισμός ομορφιάς GS Hellas εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η Ηλιάνα Μαχρέμη (μαζί με ακόμη μία συνυποψήφιά της) κηρύχθηκε έκπτωτη εστεμμένη. Ο θεσμός τής αφαίρεσε τον τίτλο και της απαγόρευσε νομικά οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του, επικαλούμενος «αντισυμβατική συμπεριφορά» που δεν συνάδει με τις αρχές και τους κανονισμούς του Οργανισμού.

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H Ηλιάνα Μαχρέμη (ilianavickymachremi Instagram)

H Ηλιάνα Μαχρέμη (ilianavickymachremi Instagram)

Τον Δεκέμβριο του 2025 η Ηλιάνα Μαχρέμη εμφανίστηκε ως παίκτρια στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Deal», καταφέρνοντας να αποχωρήσει με το ποσό των 15.000 ευρώ. Η συμμετοχή της στο παιχνίδι αποτέλεσε μια από τις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις της και της έδωσε την ευκαιρία να συστηθεί σε ένα ευρύτερο κοινό.

H Ηλιάνα Μαχρέμη (ilianavickymachremi Instagram)

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Παράλληλα, διατηρεί παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, αλλά και στιγμιότυπα που σχετίζονται με τη μόδα και την προσωπική της ζωή.