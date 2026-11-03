Απόστολος Γκλέτσος: «Ο Νίκος Καρβέλας είναι στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στην απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη θεατρική πρεμιέρα της παράστασης «ΛΥΚΟΙ» αναφέρθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, αποκαλύπτοντας τον λόγο που δεν παρευρέθηκε.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Απόστολος Γκλέτσος είχε επικοινωνήσει με τον Νίκο Καρβέλα πριν την πρεμιέρα, με τον συνθέτη να του εκφράζει την πρόθεσή του να παρευρεθεί, αν και οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες λόγω των υποχρεώσεών του.

Ο λόγος της απουσίας του Καρβέλα ήταν οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο συνθέτης εργαζόταν πυρετωδώς στο στούντιο ηχογράφησης και δεν κατάφερε τελικά να δώσει το «παρών» στο θέατρο, παρά την αρχική του πρόθεση.

Η απουσία του συνθέτη σχολιάστηκε καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Αιτία είναι η συνεχιζόμενη δημόσια διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον ίδιο και την Άννα Βίσση, προκαλώντας πολλές συζητήσεις.

Ο ηθοποιός, κατά τις δηλώσεις του, αναφέρθηκε επίσης στην κόρη του, η οποία εργάζεται ως ταξιθέτρια στο ίδιο θέατρο. Ο Απόστολος Γκλέτσος σχολίασε λιτά το γεγονός ότι μοιράζονται τον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες

το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στο Μικρό Παλλάς, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «ΛΥΚΟΙ» του Ντίνου Σπυρόπουλου, στην οποία πρωταγωνιστεί.

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Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος, αν και είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παρακολουθήσει την παράσταση, τελικά δεν κατάφερε να δώσει το «παρών».

Απόστολος Γκλέτσος: Γιατί ο Νίκος Καρβέλας δεν πήγε στη θεατρική πρεμιέρα

Όπως εξήγησε ο Απόστολος Γκλέτσος, είχε επικοινωνήσει με τον γνωστό συνθέτη πριν από την πρεμιέρα, με τον τελευταίο να του αναφέρει ότι θα προσπαθούσε να παρευρεθεί. Ωστόσο, οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο στούντιο δεν του επέτρεψαν τελικά να βρεθεί στο θέατρο.

«Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Νίκο και μου είπε ότι θα έρθει. Βέβαια μου είπε ότι είναι στο στούντιο και πυρετωδώς γράφει, οπότε μου είπε ότι είναι πενήντα πενήντα αν θα έρθει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Καρβέλας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω των συζητήσεων που έχουν προκύψει γύρω από τη διαμάχη του με την Άννα Βίσση.

Η αναφορά του Απόστολου Γκλέτσου στην κόρη του

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Απόστολος Γκλέτσος δέχθηκε επίσης ερώτηση για την κόρη του, η οποία εργάζεται ως ταξιθέτρια στο θέατρο.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο γεγονός ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μοιράζονται χρόνο μέσα από την παρουσία τους στο θέατρο.

«Είναι ωραίο που είμαι στον ίδιο χρόνο», αρκέστηκε να σχολιάσει ο Απόστολος Γκλέτσος.

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