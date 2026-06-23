Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν κρύβει την ηλικία του: «Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, είναι άλλες οι σφαίρες» - iefimerida.gr

Για τα πλεονεκτήματα όσων βαδίζουν ηλικιακά πάνω από τα 60 μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος, επισημαίνοντας ότι όσο μεγαλώνει κανείς, τα βρίσκει με τον εαυτό του.

Όπως εξήγησε ο ηθοποιός με το πέρασμα του χρόνου μειώνονται οι δύσκολες στιγμές του παρελθόντος, με αποτέλεσμα πλέον να είναι πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος.

Παράλληλα επεσήμανε ότι έχει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του καθώς αναπτύσσεται μια σχέση με τον Θεό, καθώς στην ηλικία που βρίσκεται αλλάζει ολόκληρη η κοσμοθεωρία.

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Απόστολος Γκλέτσος: «Ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια…»

Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει στη ζωή του, εξηγώντας: «Αλίμονο. Ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, ποιος δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος, όλο και πιο ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του. Η δύναμη πηγάζει από τότε που τα βρίσκεις με τον εαυτό σου και με τον Θεό».

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Ενώ όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει στον Θεό, τόνισε: «Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις. Το θέμα είναι ότι αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες».

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«Έχουμε χάσει και το χιούμορ μας»

Ο ηθοποιός μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σημερινή εποχή και τα νέα παιδιά: «Παίρνουν πολλά ερεθίσματα ταυτόχρονα και δεν προλαβαίνουν να τα αφομοιώσουν. Άμα είναι όλα εύκολα και γρήγορα δεν χαίρεσαι», ενώ για το αν ήταν στόχος του η συντροφικότητα είπε: «Όχι δεν ήταν, έτυχε».

Ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε και για το αν είναι υπέρ του political correct: «Το ‘χουμε παρατραβήξει και σε αυτό. Το ΄χουμε πάει στο άλλο άκρο. Έχουμε χάσει και το χιούμορ μας. Κάνει κακό στη σάτιρα, κάνει κακό στη πλάκα τον ανθρώπων μεταξύ τους στις παρέες και νομίζω πρέπει να ισορροπήσει λίγο».



