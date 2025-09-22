Ο 42χρονος Αποστόλης Τότσικας θυμίζει έφηβο στη βόλτα του στην Αθήνα [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Αποστόλης Τότσικας απαθανατίστηκε από τον φωνογραφικό φακό με μία ιδιαίτερα νεανική διάθεση και ένα look που αν και απλό μετατράπηκε σε μία εντυπωσιακή και ολοκληρωμένη αθλητική εμφάνιση.
Ο Αποστόλης Τότσικας έκανε στάση σε ένα μαγαζί για να πάρει τους καφέδες του, μία συνήθεια που πολλούς είναι απαραίτητη για να κυλήσει ομαλά το πρωινό τους, αλλά και η υπόλοιπη μέρα. Ο ηθοποιός βέβαια αποδεικνύει κάθε φορά πως θα παραμένει για πάντα ένας γοητευτικός έφηβος κι αυτό είναι κάτι που βγάζει όχι μόνο η προσωπικότητά και ο αέρας του, αλλά και το ντύσιμό του.
Δείτε τον Αποστόλη Τότσικα στο Bovary.gr
