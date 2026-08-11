Απολογισμός από την Ιωάννα Τούνη μετά τα 33α γενέθλια: «Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη» - iefimerida.gr

Σε μια ανάρτηση για το τι έχει μάθει τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωή της προχώρησε η Ιωάννα Τούνη, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό με αφορμή τα 33α γενέθλιά της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στον απολογισμό για τα 33α γενέθλιά της, η Ιωάννα Τούνη αναφέρει πως έχει αποκτήσει εμπειρίες που την άλλαξαν, ανθρώπους που αγαπά και, κυρίως, μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό της σε σχέση με παλαιότερα.

Μεγαλώνοντας συνειδητοποίησε ότι η ευτυχία δεν προϋποθέτει την επίλυση όλων των προβλημάτων. Αρκεί η αυτογνωσία και η τόλμη να αλλάζει κανείς όσα δεν του ταιριάζουν πλέον στη ζωή του, χωρίς να τον απασχολεί η γνώμη των άλλων.

Ατενίζοντας το μέλλον, εκφράζει την προσμονή της για νέα ταξίδια, μεγάλα επαγγελματικά σχέδια και τους ανθρώπους που θα παραμείνουν ή θα έρθουν στη ζωή της, καθώς και για όλες τις άγνωστες εμπειρίες που την περιμένουν.

Ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, της ευχήθηκε δημόσια ανήμερα των γενεθλίων της. Είχε προηγηθεί ένα πάρτι-έκπληξη από τους φίλους της στις Μαλδίβες, όπου γιόρτασε επίσημα την ημέρα με την παρέα της.

Δημοσιεύοντας αρκετές φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων που έκανε τη Δευτέρα στις Μαλδίβες, όπου ταξίδεψε με τον σύντροφό της, τον γιο της και την παρέα της, η influencer θέλησε να στείλει ένα πιο προσωπικό μήνυμα.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη, η ευτυχία δεν έχει να κάνει με το αν είναι λυμένα όλα τα προβλήματα στη ζωή, ενώ τόνισε για την αναγκαιότητα της αλλαγής σε ότι πλέον δεν σου ταιριάζει.

Ιωάννα Τούνη: «Μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου»

Παράλληλα η επιχειρηματίας άφησε υποσχέσεις για νέα ταξίδια, μεγάλα σχέδια, αλλά και για ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή της.

Δείτε την ανάρτησή της

Συγκεκριμένα η Ιωάννα Τούνη σημείωσε: «Και κάπως έτσι, έγινα 33. Με περισσότερα “έμαθα”, λιγότερα “φοβάμαι” και πολύ περισσότερα “δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος”.

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Έχω πράγματα που στα 23 μου δεν ήξερα καν ότι θα αποκτήσω: ανθρώπους που αγαπώ, εμπειρίες που με άλλαξαν, στιγμές που δεν θα αντάλλαζα με τίποτα και μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου.

Και αν κάτι κατάλαβα μεγαλώνοντας, είναι πως δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη.

Αρκεί να ξέρεις ποια είσαι, τι θέλεις και να μη φοβάσαι να αλλάξεις ό,τι δεν σου ταιριάζει πια.

So… here’s to 33.

Στα καινούργια ταξίδια, στα μεγάλα σχέδια, στους ανθρώπους που θα έρθουν, σε αυτούς που θα μείνουν και σε όλα αυτά που δεν έχω ιδέα ακόμα ότι με περιμένουν».

Οι δημόσιες ευχές του συντρόφου της

Τη Δευτέρα που ήταν η μέρα των γενεθλίων της, ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης έστειλε στην Ιωάννα Τούνη τρυφερές ευχές δημοσίως.

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Μάλιστα, μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Κυριακής, καθώς ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί οι φίλοι της τής έκαναν πάρτι. Μερικές ώρες αργότερα η γνωστή influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε με επισημότητα τα γενέθλιά της.

