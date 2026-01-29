Αποκλειστικά backstage από το σόου της Celia Kritharioti στο Παρίσι -Η συνάντηση με την Κάρλα Μπρούνι [βίντεο] - iefimerida.gr

Avant premier για την Celia Kritharioti στο Παρίσι, με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας που πραγματοποιείται στη γαλλική πρωτεύουσα αυτές τις ημέρες.

Στην πρώτη σειρά, μεταξύ άλλων, κάθισε η Κάρλα Μπρούνι, η οποία φωτογραφήθηκε με τον κόσμο, ενώ όταν την πλησιάσαμε στο τέλος του fashion show σχολίασε πως θα έρθει σύντομα στην Ελλάδα.

Το iefimerida.gr εξασφάλισε αποκλειστικές φωτογραφίες από τη συνάντηση που είχε η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας Celia Kritharioti με την Κάρλα Μπρούνι στο τέλος του fashion show, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το iefimerida στα backstage του fashion show της Celia Kritharioti

Από νωρίς το πρωί τα ρούχα είχαν μεταφερθεί στον χώρο που πραγματοποιήθηκε το fashion show, ενώ μακιγιέζ, κομμωτές και μοντέλα ήταν στα backstage προκειμένου να ετοιμαστούν για τo fashion show που ήταν εμπνευσμένο και είχε το τίτλο Old Hollywood.

Μάλιστα, στα backstage ήταν συνεχώς η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας Celia Kritharioti με όλη την ομάδα της, επιβλέποντας σχολαστικά την κάθε λεπτομέρεια.

Δείτε φωτογραφίες: ﻿

Celia Kritharioti SS26: Old Hollywood Avant-Première στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι «Ο κινηματογράφος είναι η αρχιτεκτονική των ονείρων»

Η Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ δεν ήταν απλώς μια εποχή του κινηματογράφου· ήταν η γέννηση του glamour, μιας εποχής που η γυναικεία ενδυνάμωση ξεκίνησε να εκφράζεται και μέσα από την εικόνα. Καλώς ήρθατε στη Συλλογή Celia Kritharioti Couture SS26. Η σημερινή μέρα αποτελεί μια μεγαλειώδη πρεμιέρα με κάθε έννοια.

Καθώς παρουσιάζει τη νέα της συλλογή, η Σίλια Κριθαριώτη γιορτάζει ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια αναγνώριση που έρχεται από τους μεγαλύτερους Οίκους Υψηλής Μόδας, οι οποίοι και προσκαλούν τα νέα μέλη.

Φέροντας την κληρονομιά του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1906, η Σίλια εισέρχεται στο πάνθεον της Υψηλής Ραπτικής με μια συλλογή που αποθεώνει τη χειροποίητη δημιουργία και τη θηλυκότητα, διαχρονικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της σχεδιάστριας.

Η κινηματογραφική αίγλη βρίσκεται στην καρδιά αυτής της συλλογής, θεμελιωμένη στο παραδοσιακό couture savoir-faire. Από το ατελιέ του Οίκου στην Αθήνα μέχρι το Παρίσι και το Χόλιγουντ, τα φτερά, η λάμψη και η φαντασία μεταφράζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα απόλυτης φινέτσας. Μαύρες βελούδινες κουρτίνες πλαισιώνουν την αίθουσα Pavillon Cambon, ενώ το catwalk είναι τυλιγμένο με ατελείωτα μέτρα λευκού σιφόν, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

Τα μοντέλα κατεβαίνουν τα σκαλιά, φέροντας τον μεθυστικό αέρα του Old Hollywood στην καρδιά του Παρισιού. Συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη λεπτότητα, οι δημιουργίες αποπνέουν χάρη, λάμψη και δυναμισμό. Κρόσσια, φτερά και φίνες δαντέλες, κεντημένες στο χέρι, μαρτυρούν την τέχνη της υψηλής ραπτικής στην ιδανική της μορφή.

Το μαύρο και το λευκό κυριαρχούν, ενώ εκπλήξεις από χρυσό, κίτρινο, aqua και ροζ ολοκληρώνουν τη χρωματική παλέτα. Οι όγκοι μοιάζουν να αψηφούν τη βαρύτητα σε μια σειρά από φορέματα από ταφτά, μεταξωτό σατέν και οργάντζα.

Αέρινες σιλουέτες από τούλι συνδυάζονται με εξαιρετικές κάπες και διάφανα πέπλα που μοιάζουν με σύννεφα που αγκαλιάζουν το σώμα. Μια παρέλαση από μεγαλοπρεπή βραδινά φορέματα -εμπνευσμένα από τις ντίβες της μεγάλης οθόνης- με γραμμές που σμιλεύουν το σώμα και θελκτικά cut-outs δίνουν τη θέση τους σε μια στιγμή καθαρής ποίησης: τη νυφική δημιουργία από αιθέριο λευκό μεταξωτό τούλι, διαμέτρου τριών μέτρων. Το ρούχο φέρει κεντημένες στο χέρι δαντέλες και η νύφη μοιάζει με μπαλαρίνα μέσα στο μουσικό της κουτί.

