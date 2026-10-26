Αποκάλυψη Γιάννη Ζουγανέλη: Από τι πάσχει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου - iefimerida.gr

Στην κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στην ακύρωση των καλοκαιρινών συναυλιών του αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, μιλώντας για τον στενό του φίλο και συνεργάτη.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, σε συνέντευξή του την Κυριακή στην εκπομπή «For You» του ANT1, ανέφερε ότι ο τραγουδιστής έχει ΧΑΠ και συνέδεσε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ακύρωση των εμφανίσεών του.

«Ο Βασίλης δεν είναι απλά φίλος μου, είναι αδερφικός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί πάνω από είκοσι φορές στη διάρκεια των χρόνων. Έχει ΧΑΠ, οπότε δυσκολευόταν. Νομίζω θα το ξεπεράσει. Του εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσει και να μας επανέλθει πολύ δυνατά», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι, στην ανακοίνωση από το περιβάλλον του Βασίλη Παπακωνσταντίνου για την ακύρωση των συναυλιών του Αυγούστου, ως αιτία είχε αναφερθεί η πνευμονία.